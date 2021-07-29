Лига конференций 2021-2022
Динамо-Брест
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Виктория Пльзень
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шестюк Александр
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каша Филип
|1
|1
|2.
|Шулц Павел
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Виктория Пльзень
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +8 =9 -3БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Спутник Динамо-Брест 1:1 Рух Брест
Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:2 Сморгонь Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:1 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест Слуцк 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Спутник 0:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Неман Городея 1:4 Динамо-Брест
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +13 =3 -4Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Уфа 0:2 Виктория Пльзень
Опава 1:3 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 4:0 Баник Острава Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Пардубице 3:0 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:3 Пршибрам Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Теплице Виктория Пльзень 2:1 Словацко Теплице 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Виктория Пльзень 2:0 Фастав Злин Карвина 1:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Слован Либерец Виктория Пльзень 2:1 Ческе-Будеевице Виктория Пльзень 1:0 Сигма Оломоуц
Последние игры между собой
Динамо-Брест: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Виктория Пльзень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|3.
|Хибернианс
|Дегабриэль Юрген
|3
|0
|0
|4.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
|5.
|Хибернианс
|Греч Джейк
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Динамо-Брест - Виктория Пльзень
Исход игры
Динамо-Брест
14.6% (19)
Ничья
29.2% (38)
Виктория Пльзень
56.2% (73)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (71)
Меньше
45.38% (59)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
36.9% (48)
1:1 Ничья
23.1% (30)
0:1 Виктория Пльзень
14.6% (19)
2:1 Динамо-Брест
10% (13)
2:2 Ничья
5.4% (7)
1:0 Динамо-Брест
3.1% (4)
1:3 Виктория Пльзень
2.3% (3)
0:2 Виктория Пльзень
2.3% (3)
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