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Лига конференций 2021-2022

Динамо-Брест
 
Позже
Виктория Пльзень

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шестюк Александр 1 1
Виктория Пльзень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каша Филип 1 1
2. Шулц Павел 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо-Брест 0 0 0 0 0 100% (1)
 Виктория Пльзень 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: +8 =9 -3
БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Спутник Динамо-Брест 1:1 Рух Брест
Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:2 Сморгонь Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:1 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест Слуцк 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Спутник 0:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Неман Городея 1:4 Динамо-Брест
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Уфа 0:2 Виктория Пльзень
Опава 1:3 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 4:0 Баник Острава Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Пардубице 3:0 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:3 Пршибрам Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Теплице Виктория Пльзень 2:1 Словацко Теплице 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Виктория Пльзень 2:0 Фастав Злин Карвина 1:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Слован Либерец Виктория Пльзень 2:1 Ческе-Будеевице Виктория Пльзень 1:0 Сигма Оломоуц

Последние игры между собой

Динамо-Брест: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Виктория Пльзень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
4. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
5. Хибернианс Греч Джейк 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2021, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 130
    Динамо-Брест 14.6% (19)
    X 29.2% (38)
    Виктория Пльзень 56.2% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    Виктория Пльзень
    7.37
    4.80
    1.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо-Брест - Виктория Пльзень онлайн


    Прогнозы на матч Динамо-Брест - Виктория Пльзень

    Исход игры
    Динамо-Брест
    14.6% (19)
    Ничья
    29.2% (38)
    Виктория Пльзень
    56.2% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (71)
    Меньше
    45.38% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    77.69% (101)
    Нет
    22.31% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Виктория Пльзень
    36.9% (48)
    1:1 Ничья
    23.1% (30)
    0:1 Виктория Пльзень
    14.6% (19)
    2:1 Динамо-Брест
    10% (13)
    2:2 Ничья
    5.4% (7)
    1:0 Динамо-Брест
    3.1% (4)
    1:3 Виктория Пльзень
    2.3% (3)
    0:2 Виктория Пльзень
    2.3% (3)
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