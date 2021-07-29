Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Кешля
 
Позже
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Кешля
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригао 1 1
2. Барсов Максим 1 1
3. Нобоа Кристиан 1 (1) 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кешля 0 0 0 0 0 0
 Сочи 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кешля Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Сочи 3:0 Кешля Кешля 2:1 Сумгаит Кешля 3:1 Габала Карабах 2:0 Кешля
Кешля 0:1 Сумгаит Кешля 0:3 Нефтчи Кешля 1:0 Сабаил Кешля 0:0 Сабах Баку Зира 0:0 Кешля Кешля 1:1 Карабах Сумгаит 2:2 Кешля Нефтчи 3:1 Кешля Сабаил 1:1 Кешля Сабах Баку 1:1 Кешля Кешля 2:2 Зира Габала 2:0 Кешля Кешля 0:1 Сумгаит Нефтчи 2:1 Кешля Кешля 0:2 Сабаил Кешля 1:1 Сабах Баку
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи
Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи

Последние игры между собой

Кешля: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи 3:0 Кешля Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
4. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
5. Хибернианс Греч Джейк 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кешля - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2021, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 130
    Кешля 6.2% (8)
    X 6.9% (9)
    Сочи 86.9% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кешля
    Ничья
    Сочи
    7.17
    4.60
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кешля - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Кешля - Сочи

    Исход игры
    Кешля
    6.1% (8)
    Ничья
    6.9% (9)
    Сочи
    87% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.62% (65)
    Меньше
    50.38% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    54.96% (72)
    Нет
    45.04% (59)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    39.7% (52)
    0:1 Сочи
    24.4% (32)
    0:2 Сочи
    17.6% (23)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    1:3 Сочи
    5.3% (7)
    2:1 Кешля
    3.8% (5)
    1:0 Кешля
    1.5% (2)
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