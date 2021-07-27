Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригао
|1
|1
|2.
|Барсов Максим
|1
|1
|3.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кешля
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сочи
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Кешля Последние 20 матчей: +3 =8 -9Сочи 3:0 Кешля Кешля 2:1 Сумгаит Кешля 3:1 Габала Карабах 2:0 Кешля
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи
Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи
Последние игры между собой
Кешля: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|3.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|3
|0
|0
|5.
|Жилина
|Дурис Давид
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Кешля - Сочи
Исход игры
Кешля
7.1% (3)
Ничья
11.9% (5)
Сочи
81% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Сочи
42.9% (18)
0:1 Сочи
23.8% (10)
0:2 Сочи
11.9% (5)
1:1 Ничья
9.5% (4)
1:0 Кешля
4.8% (2)
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