Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

42' Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

41' Гружевский Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Alan Aussi выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Яшин Дмитрий Валерьевич выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' William Boeving из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Бушма Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

37' Игрок William Boeving из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Нельссон Виктор наказан за толчок Shahrom Samiev

36' Вильчек Камиль бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

36' William Boeving из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

35' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Николаевич Никита из команды Торпедо-БелАЗ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

32' Как он промахнулся? Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' William Boeving из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

25' Копенгаген выполняет удар от ворот.

24' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' William Boeving нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

11' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Яшин Дмитрий Валерьевич выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Яшин Дмитрий Валерьевич выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бушма Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Габовда Юрий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

1' Плохо сыграл Alan Aussi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Копенгаген начинает с центра поля