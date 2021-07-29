Лига конференций 2021-2022
Торпедо-БелАЗ
0:1
Перерыв
Стадион: Tsentralnyi Stadion, Kazan
Копенгаген
0:1
27' ГолДикс Кевин
Ход матча
27'
0:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оя Фабрисио
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|2.
|Фальк Расмус
|1
|0.5
|3.
|Дикс Кевин
|1
|0.5
|4.
|Винд Жонас
|1 (1)
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Копенгаген
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо Минск Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 2:0 Спутник Рух Брест 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Сморгонь 1:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 3:3 Ислочь Энергетик-БГУ 1:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Гомель 1:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Слуцк 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:0 Торпедо-БелАЗ Витебск 2:3 Торпедо-БелАЗ
Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =6 -5Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Брондбю 2:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Торпедо-БелАЗ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Дандолк
|Макмиллан Дэвид
|3
|0
|0
|3.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|4.
|Хибернианс
|Дегабриэль Юрген
|3
|0
|0
|5.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ 0:1 Копенгаген
Исход игры
Торпедо-БелАЗ
2.3% (3)
Ничья
9.9% (13)
Копенгаген
87.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:2 Копенгаген
37.4% (49)
0:2 Копенгаген
22.1% (29)
0:1 Копенгаген
16.8% (22)
1:1 Ничья
9.2% (12)
1:3 Копенгаген
7.6% (10)
0:3 Копенгаген
3.8% (5)
2:1 Торпедо-БелАЗ
1.5% (2)
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