Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Торпедо-БелАЗ
0:1
Перерыв

Стадион:
Копенгаген
0'
0:1
27' Гол
Дикс Кевин

Ход матча

27'
0:1
Дикс Кевин

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо-БелАЗ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оя Фабрисио 1 0.5
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 2 1
2. Фальк Расмус 1 0.5
3. Дикс Кевин 1 0.5
4. Винд Жонас 1 (1) 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0 100% (1)
 Копенгаген 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо Минск Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 2:0 Спутник Рух Брест 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Сморгонь 1:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 3:3 Ислочь Энергетик-БГУ 1:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Гомель 1:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Слуцк 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 3:0 Торпедо-БелАЗ Витебск 2:3 Торпедо-БелАЗ
Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Брондбю 2:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Торпедо-БелАЗ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Дандолк Макмиллан Дэвид 3 0 0
3. Хонка Донгу Жан 3 0 0
4. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
5. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
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Прогнозы 131
Торпедо-БелАЗ 2.3% (3)
X 9.9% (13)
Копенгаген 87.8% (115)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо-БелАЗ
Ничья
Копенгаген
13.64
6.20
1.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торпедо-БелАЗ 0:1 Копенгаген онлайн


Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ 0:1 Копенгаген

Исход игры
Торпедо-БелАЗ
2.3% (3)
Ничья
9.9% (13)
Копенгаген
87.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:2 Копенгаген
37.4% (49)
0:2 Копенгаген
22.1% (29)
0:1 Копенгаген
16.8% (22)
1:1 Ничья
9.2% (12)
1:3 Копенгаген
7.6% (10)
0:3 Копенгаген
3.8% (5)
2:1 Торпедо-БелАЗ
1.5% (2)
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