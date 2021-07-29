Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус забивает с левой ноги!

92' Винд Жонас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

91' ШАНС! Винд Жонас вышел один на один с голкипером...

91' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Pavel Kliannio не смог попасть в створ ударом издали

90' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' О, нет. Из многообещающей позиции Винд Жонас из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

85' Торпедо-БелАЗ идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Копенгаген

84' Как он промахнулся? Габовда Юрий имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Pavel Kliannio из команды Торпедо-БелАЗ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

83' Харальдссон Хакон-Арнар получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Нельссон Виктор наказан за толчок Alan Aussi

82' Винд Жонас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

80' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Гружевский Денис уходит с поля и его заменяет Ernest Astakhov

79' Тактическая замена. Антилевский Дмитрий уходит с поля и его заменяет Pavel Kliannio

78' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

78' Лерагер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Винд Жонас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. William Boeving уходит с поля и его заменяет Харальдссон Хакон-Арнар

75' Г О О О О Л - William Boeving из команды Копенгаген забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

75' Яшин Дмитрий Валерьевич выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Биэл Пеп имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

70' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Габовда Юрий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус забивает ударом с левой ноги!

68' Отличные скиллы показывает Хёйлунн Расмус , обводя своих соперников

68' ШАНС! Хёйлунн Расмус вышел один на один с голкипером...

67' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Г О О О О Л - William Boeving правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

65' Биэл Пеп из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Бушма Владимир взял и забрал мяч на выходе

63' Тактическая замена. Николаевич Никита уходит с поля и его заменяет Anatoli Makarov

63' Тактическая замена. Shahrom Samiev уходит с поля и его заменяет Кириленко Кирилл

62' William Boeving наказан за толчок Устинов Виталий

61' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Торпедо-БелАЗ

59' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Винд Жонас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Устинов Виталий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Винд Жонас из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Бойлесен Николай не смог попасть в створ ударом издали

52' Опасность! Биэл Пеп из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

51' Нельссон Виктор нанес удар головой, но Владимир Бушма спокойно отбил мяч.

50' Биэл Пеп из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Торпедо-БелАЗ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля