Румыния: Первая лига 2021-2022
Арджеш
0:1
Перерыв
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Рапид Бухарест
0:1
8' ГолStefan Panoiu
37' Желтая карточкаБелу Клаудиу
21
Палич
Антун
44
Сед
Ахмед
77
Белу
Клаудиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
-
14 Joao MiguelПолузащитник
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Petre Goge
-
21 Bogdan Barbu
-
10 Rares Ilie
-
Главный тренер: Mihai Iosif
Ход матча
8'
0:1
37'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виана Диогу
|1
|0.25
|2.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэлан Адриан
|2
|0.5
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.25
|3.
|Stefan Panoiu
|1
|0.25
|4.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|5.
|Црепуля Любян
|0
|0
|6.
|Кырнац Николае
|0
|0
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Турда Григоре
|2
|0
|2.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|3.
|Меца Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белу Клаудиу
|1
|0
|2.
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|3.
|Бэлан Адриан
|1
|0
|4.
|Албу Кристиан
|1
|0
|5.
|Rares Ilie
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арджеш
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Рапид Бухарест
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: +7 =5 -8Газ-Метан Медиаш 2:2 Арджеш Арджеш 0:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:0 Арджеш Германнштадт 1:0 Арджеш
Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Арджеш 3:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:1 Арджеш Арджеш 4:1 УТА Арад Астра 0:1 Арджеш Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Арджеш 0:0 Политехника Яссы Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 4:1 Арджеш Арджеш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Арджеш 2:1 Политехника Яссы ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Волунтари 0:1 Арджеш Арджеш 1:1 Сепси
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест
Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара АСУ Политехнича 0:2 Рапид Бухарест
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Рапид Бухарест
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Университатя Крайова
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Арджеш
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рапид Бухарест
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Арджеш
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|2
|0
|0
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|3.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|2
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|2
|0