Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:1
Перерыв

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
0:1
8' Гол
Stefan Panoiu
37' Желтая карточка
Белу Клаудиу
12
Греаб
Александру
7
Виана
Диогу
5
Турда
Григоре
17
Пициан
Андрей
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
29
Думитрашку
Денис
11
Alexandru
Isfan
21
Палич
Антун
9
Думитру
Кристиан
44
Сед
Ахмед
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
30
Дандя
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
4
Црепуля
Любян
17
Stefan
Panoiu
8
Кырнац
Николае
9
Бэлан
Адриан
94
Catalin
Hlistei
Арджеш
Рапид Бухарест

Ход матча

8'
0:1
Stefan Panoiu
(Белу Клаудиу)
37'
 
Белу Клаудиу

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виана Диогу 1 0.25
2. Тэнасе Кристиан 1 0.25
Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэлан Адриан 2 0.5
2. Григоре Драгош 1 0.25
3. Stefan Panoiu 1 0.25
4. Белу Клаудиу 0 0
5. Црепуля Любян 0 0
6. Кырнац Николае 0 0
7. Rares Ilie 0 0

Карточки

Арджеш
# Игрок      
1. Турда Григоре 2 0
2. Тэнасе Кристиан 1 0
3. Меца Давид 1 0
Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Белу Клаудиу 1 0
2. Мораис Жуниор II 1 0
3. Бэлан Адриан 1 0
4. Албу Кристиан 1 0
5. Rares Ilie 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Арджеш 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Рапид Бухарест 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Газ-Метан Медиаш 2:2 Арджеш Арджеш 0:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:0 Арджеш Германнштадт 1:0 Арджеш
Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Арджеш 3:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:1 Арджеш Арджеш 4:1 УТА Арад Астра 0:1 Арджеш Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Арджеш 0:0 Политехника Яссы Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 4:1 Арджеш Арджеш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Арджеш 2:1 Политехника Яссы ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Волунтари 0:1 Арджеш Арджеш 1:1 Сепси
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест
Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара АСУ Политехнича 0:2 Рапид Бухарест

Последние игры между собой

Арджеш: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Лига II Арджеш 0:2 Рапид Бухарест Лига II Арджеш 1:0 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 1:3 Арджеш Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 4 0 0 7 - 3 12
2. Рапид Бухарест 1:0 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Университатя Крайова 7 3 0 4 9 - 12 9
5. Динамо Бухарест 3 2 0 1 6 - 4 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 0 5
8. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Сепси 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Волунтари 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Арджеш 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
2. ЧФР Клуж 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рапид Бухарест 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. ФКСБ 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Сепси 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Волунтари 2 1 0 1 2 - 2 3
11. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 4 1 0 3 6 - 10 3
7. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Арджеш 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Волунтари 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Киндия Тырговиште 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Академика Клинчени 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
4. Рапид Бухарест Бэлан Адриан 2 0 0
5. Ботошани Онгенда Эрвин 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
3. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
4. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 2 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 2 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
Рапид Бухарест
8.45
3.80
2.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арджеш 0:1 Рапид Бухарест онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 