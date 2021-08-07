Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Арджеш

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Греаб Александру из команды Арджеш

43' Stefan Panoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Denis Dumitrascu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

40' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

39' Плохо сыграл Дандя Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Удар от ворот произведет Арджеш

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Отличный пас сделал Палич Антун из команды Арджеш . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

37' Рефери не любит споров - именно за это Белу Клаудиу сейчас получил желтую

36' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Арджеш

32' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Арджеш

30' ШАНС! Бэлан Адриан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

30' Албу Кристиан нанес удар издали, а Alexandru Greab отбил его обратно в игру!

30' Арджеш выполняет удар от ворот.

28' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Виана Диогу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сед Ахмед из команды Арджеш сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

18' Кырнац Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Плохо сыграл Виана Диогу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Плохо сыграл Пициан Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Denis Dumitrascu наказан за толчок Кырнац Николае

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Stefan Panoiu первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

8' Плохо сыграл Виана Диогу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Отличный пас сделал Думитру Кристиан из команды Арджеш . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Плохо сыграл Бэлан Адриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Црепуля Любян пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру