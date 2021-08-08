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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
1:1
Второй тайм: 78'
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
19' Гол
Matias Romero1
31' Желтая карточка
Кардона Эдвин
37' Желтая карточка
Lucas Villalba
45' Желтая карточка
Ауче Габриэль
55' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
60' Желтая карточка
Matias Romero1
1:1
70' Гол в свои ворота
Miguel Angel Torren
75' Желтая карточка
Кампусано Хорман
77' Вторая желтая карточка
Кардона Эдвин
78'
1
Росси
Агустин
4
Вейгандт
Марсело
24
Искиэрдос
Карлос
2
Лопес
Лисандро
II
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
31
Павон
Кристиан
36
Cristian
Medina
16
Aaron
Molinas
8
Кардона
Эдвин
38
Luis
Vazquez
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
22
Калински
Энсо
24
Elias
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
27
Ауче
Габриэль
9
Авалос
Габриэль
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Obando 1 0.2
2. Кампусано Хорман 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Villalba 1 0.2
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.2
3. Matias Romero1 1 0.2

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Искиэрдос Карлос 1 0
2. Рохо Маркос 1 0
3. Фернандес Игнасио 1 0
4. Nicolas Orsini 1 0
5. Кардона Эдвин 1 0
6. Эстебан Ролон 1 0
7. Кампусано Хорман 1 0
8. Вейгандт Марсело 1 0
9. Israel Escalante 1 0
10. Agustin Sandez 1 0
11. Valentin Barco 1 0
12. Gabriel Aranda 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Miguel Angel Torren 2 0
2. Lucas Villalba 2 0
3. Kevin Mac Allister 2 0
4. Jonathan David Gomez 1 0
5. Ауче Габриэль 1 0
6. Luciano Gomez 1 0
7. Nicolas Reniero 1 0
8. Cesar Florentin 1 0
9. Matias Romero1 1 0
10. Marco Di Cesare 1 0
11. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 100% (1) 0 0 0 0 0
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс
Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Кубок Диего Марадоны Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига
Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Колон 5 3 1 1 6 - 6 10
4. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
9. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
10. Ривер Плейт 5 2 1 2 10 - 5 7
11. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 5 2 1 2 5 - 6 7
13. Эстудиантес Касерос 4 2 0 2 9 - 5 6
14. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Аргентинос Хуниорс 1:1 5 1 3 1 3 - 3 6
18. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Уракан 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
22. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
23. Бока Хуниорс 1:1 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 0 - 2 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
5. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Аргентинос Хуниорс 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
15. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
17. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
18. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
20. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
21. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Бока Хуниорс 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Бока Хуниорс 1:1 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 1:1 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Годой Крус Martin Ojeda 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ауче Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Кардона Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Matias Romero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.85
3.04
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс онлайн




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