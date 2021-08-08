Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
1:1
Второй тайм: 78'
Аргентинос Хуниорс
0:1
19' ГолMatias Romero1
31' Желтая карточкаКардона Эдвин
37' Желтая карточкаLucas Villalba
45' Желтая карточкаАуче Габриэль
55' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
60' Желтая карточкаMatias Romero1
1:1
70' Гол в свои воротаMiguel Angel Torren
75' Желтая карточкаКампусано Хорман
77' Вторая желтая карточкаКардона Эдвин
18
Фабра
Франк
38
Luis
Vazquez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Luis VazquezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Alan Varela
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
19'
0:1
31'
37'
45'
55'
60'
70'
75'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Obando
|1
|0.2
|2.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Villalba
|1
|0.2
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.2
|3.
|Matias Romero1
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|2.
|Рохо Маркос
|1
|0
|3.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|4.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|5.
|Кардона Эдвин
|1
|0
|6.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|7.
|Кампусано Хорман
|1
|0
|8.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|9.
|Israel Escalante
|1
|0
|10.
|Agustin Sandez
|1
|0
|11.
|Valentin Barco
|1
|0
|12.
|Gabriel Aranda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|2.
|Lucas Villalba
|2
|0
|3.
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|4.
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|5.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|6.
|Luciano Gomez
|1
|0
|7.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|8.
|Cesar Florentin
|1
|0
|9.
|Matias Romero1
|1
|0
|10.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|11.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс
Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Колон
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|9.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|16.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|22.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|1:1
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|17.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0