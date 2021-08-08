Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Колон
22' Желтая карточкаFacundo Garces
29' Желтая карточкаRafael Delgado
35' Желтая карточкаMatias De los Santos II
47' Желтая карточкаMiguel Brizuela
55' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
0:1
82' ПенальтиFacundo Farias
89' Желтая карточкаLucas Beltrain
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
22'
29'
47'
82'
0:1
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.4
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.2
|3.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.2
|4.
|Cristian Ferreira2
|1
|0.2
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.2
|6.
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Damian Fernandez
|1
|1
|2.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|3.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|4.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|5.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|6.
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|7.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|8.
|Nazareno Romero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Rafael Delgado
|2
|0
|3.
|Facundo Garces
|2
|0
|4.
|Facundo Farias
|2
|0
|5.
|Gonzalo Piovi
|0
|1
|6.
|Лертора Федерико
|1
|0
|7.
|Кастро Алексис
|1
|0
|8.
|Lucas Beltrain
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Колон
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе
Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон
Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Велес Сарсфилд 2:1 Колон Примера Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Колон 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:4 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 6:0 Колон Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Колон 2:4 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:3 Колон Примера А Велес Сарсфилд 4:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Колон
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|9.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|16.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|22.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|17.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0