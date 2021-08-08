Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Колон
0'
22' Желтая карточка
Facundo Garces
29' Желтая карточка
Rafael Delgado
35' Желтая карточка
Matias De los Santos II
47' Желтая карточка
Miguel Brizuela
55' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
0:1
82' Пенальти
Facundo Farias
89' Желтая карточка
Lucas Beltrain
90' Желтая карточка
 90'+4
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
14
Luca
Orellano
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
9
Cristian
Alberto
Tarragona
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
16
Cristian
Ferreira2
23
Cristian
Bernardi
11
Кастро
Алексис
35
Facundo
Farias
Велес Сарсфилд
4-4-2
Колон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 2 (2) 0.4
2. Wilson Morelo 1 0.2
3. Rodrigo Aliendro 1 0.2
4. Cristian Ferreira2 1 0.2
5. Yeiler Goez 1 0.2
6. Мура Факундо 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Damian Fernandez 1 1
2. Адриан Рикардо 1 1
3. Cristian Alberto Tarragona 2 0
4. Juan Martin Lucero 1 0
5. Matias De los Santos II 1 0
6. Касерес Сантьяго 1 0
7. Miguel Brizuela 1 0
8. Nazareno Romero 1 0
Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Rafael Delgado 2 0
3. Facundo Garces 2 0
4. Facundo Farias 2 0
5. Gonzalo Piovi 0 1
6. Лертора Федерико 1 0
7. Кастро Алексис 1 0
8. Lucas Beltrain 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 0
 Колон 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе
Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон
Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Велес Сарсфилд 3:1 Колон Суперлига Велес Сарсфилд 1:1 Колон Суперлига Колон 0:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Колон Товарищеские матчи
Велес Сарсфилд 2:1 Колон Примера Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Колон 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:4 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 6:0 Колон Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Колон 2:4 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:3 Колон Примера А Велес Сарсфилд 4:3 Колон Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Колон 5 3 1 1 6 - 6 10
4. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
9. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
10. Ривер Плейт 5 2 1 2 10 - 5 7
11. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 5 2 1 2 5 - 6 7
13. Эстудиантес Касерос 4 2 0 2 9 - 5 6
14. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
19. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Уракан 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
22. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 0 - 2 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
5. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
15. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
17. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
18. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
20. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
21. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Годой Крус Martin Ojeda 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Matias de los Santos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Facundo Garces получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:1 Колон онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 