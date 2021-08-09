Аргентина: Лига професьональ 2021
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Второй тайм: 58'
Расинг Авельянеда
40' Желтая карточкаРоа Андрес Фелипе
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
11 Gaston Togni
-
15 Alan Sonora
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0.4
|2.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.2
|3.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.2
|4.
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|5.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.2
|2.
|Javier Correa
|1
|0.2
|3.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.2
|4.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|5.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|6.
|Juan Caceres
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|2.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0
|3.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|4.
|Sergio Barreto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|2.
|Javier Correa
|1
|0
|3.
|Matias Rojas II
|1
|0
|4.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|5.
|Морено Анибал
|1
|0
|6.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте Авельянеда
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато де Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Гуабира 1:3 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу
Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 2:2 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Индепендьенте Авельянеда: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Расинг Авельянеда: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Индепендьенте Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Колон
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|9.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|11.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|16.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|22.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|17.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|21.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0