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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
0:0
Второй тайм: 58'
Расинг Авельянеда
0'
40' Желтая карточка
Роа Андрес Фелипе
58'
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
14
Lucas
Gonzalez
29
Lucas
Daniel
Romero
34
Паласиос
Себастьян
7
Роа
Андрес
Фелипе
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роа Андрес Фелипе 2 0.4
2. Инсаурральде Хуан 1 0.2
3. Ромеро Сильвио 1 0.2
4. Паласиос Себастьян 0 0
5. Lucas Gonzalez 0 0
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиатти Игнасио 1 0.2
2. Javier Correa 1 0.2
3. Гарре Бенжамин 1 0.2
4. Leonel Ariel Miranda 0 0
5. Carlos Alcaraz 0 0
6. Juan Caceres 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
# Игрок      
1. Роа Андрес Фелипе 2 0
2. Инсаурральде Хуан 1 0
3. Lucas Daniel Romero 1 0
4. Sergio Barreto 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Сигали Леонардо 1 0
2. Javier Correa 1 0
3. Matias Rojas II 1 0
4. Чанкалай Томас 1 0
5. Морено Анибал 1 0
6. Carlos Alcaraz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте Авельянеда 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Расинг Авельянеда 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато де Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Гуабира 1:3 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу
Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 2:2 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Индепендьенте Авельянеда: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Расинг Авельянеда: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда Лига професиональ Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Индепендьенте Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига Индепендьенте Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи
Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Индепендьенте Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Колон 5 3 1 1 6 - 6 10
4. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Расинг Авельянеда 0:0 5 2 3 0 3 - 0 9
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 5 2 3 0 4 - 1 9
7. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
9. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
10. Ривер Плейт 5 2 1 2 10 - 5 7
11. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Атлетико Тукуман 5 2 1 2 5 - 6 7
13. Эстудиантес Касерос 4 2 0 2 9 - 5 6
14. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Аргентинос Хуниорс 5 1 3 1 3 - 3 6
18. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Уракан 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
22. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 0 - 2 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
6. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Расинг Авельянеда 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
15. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
17. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
18. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
20. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
21. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Расинг Авельянеда 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
5. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 5 - 4 3
12. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Годой Крус Martin Ojeda 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Лукас Родригес уходит с поля. Thomas Ortega выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Роа Андрес Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Lucas Daniel Romero уходит с поля. Бланко Доминго выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Расинг Авельянеда
3.27
2.95
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда онлайн




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