Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Ион Облеменко
Киндия Тырговиште
16
Vlad
Pop
51
Сидибе
Секу
15
Дину
Корнел
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Vlad PopПолузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
25 Marko Gajic1
-
-
-
-
-
20 Ionut Zanfir
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Поп РарешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густаво Важенин
|2
|0.22
|2.
|William Baeten
|2
|0.22
|3.
|Маркович Йован
|2
|0.22
|4.
|Кымпану Георге
|1
|0.11
|5.
|Бауса Хуан
|1
|0.11
|6.
|Виейра Угу
|1
|0.11
|7.
|Иван Андрей
|1
|0.11
|8.
|Сидибе Секу
|1
|0.11
|9.
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.11
|10.
|Constantin Albu
|0
|0
|11.
|Матею Александру
|0
|0
|12.
|Нистор Дан
|0
|0
|13.
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|14.
|Ковачич Доминик
|0
|0
|15.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Даниэль
|1
|0.2
|2.
|Керкез Кристиан
|1
|0.2
|3.
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|3.
|Гремсль Армин
|2
|0
|4.
|Влэдою Штефан
|2
|0
|5.
|Скречу Владимир
|2
|0
|6.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|7.
|Виейра Угу
|1
|0
|8.
|Офусу Риги
|1
|0
|9.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|10.
|Ковачич Доминик
|1
|0
|11.
|Банку Никусор
|1
|0
|12.
|Маркович Йован
|1
|0
|13.
|Alexandru Raicea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|2
|0
|2.
|Корбу Лауренциу
|2
|0
|3.
|Флоря Даниэль
|1
|0
|4.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|5.
|Попа Даньел
|1
|0
|6.
|Дулка Марко
|1
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|1
|0
|8.
|Дину Корнел
|1
|0
|9.
|Daniel Celea
|1
|0
|10.
|Матич Рэзван
|1
|0
|11.
|Emil Sandoi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Киндия Тырговиште
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =5 -7Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Киндия Тырговиште: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|8 - 3
|15
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|ФКСБ
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|7.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|0:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|9.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|5.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|2.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Крету Джани
|3
|0
|5.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1