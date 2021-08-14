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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0' 20'
1
Sorin
Mogosanu
2
Radu
Alexandru
Negru
44
Pedro
Machado
4
Ковачич
Доминик
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
16
Vlad
Pop
51
Сидибе
Секу
7
Виейра
Угу
24
William
Baeten
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
3
Баксеванос
Николаос
15
Дину
Корнел
19
Попа
Даньел
6
Якоб
Паул
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
11
Флоря
Даниэль
9
Матич
Рэзван
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густаво Важенин 2 0.22
2. William Baeten 2 0.22
3. Маркович Йован 2 0.22
4. Кымпану Георге 1 0.11
5. Бауса Хуан 1 0.11
6. Виейра Угу 1 0.11
7. Иван Андрей 1 0.11
8. Сидибе Секу 1 0.11
9. Claudiu Cristian Balan 1 0.11
10. Constantin Albu 0 0
11. Матею Александру 0 0
12. Нистор Дан 0 0
13. Асамоа Самуэль 0 0
14. Ковачич Доминик 0 0
15. Влэдою Штефан 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Даниэль 1 0.2
2. Керкез Кристиан 1 0.2
3. Попа Даньел 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Вынэ Йонуц 2 0
3. Гремсль Армин 2 0
4. Влэдою Штефан 2 0
5. Скречу Владимир 2 0
6. Мариус Марсел Константин 1 0
7. Виейра Угу 1 0
8. Офусу Риги 1 0
9. Бэлаша Михай 1 0
10. Ковачич Доминик 1 0
11. Банку Никусор 1 0
12. Маркович Йован 1 0
13. Alexandru Raicea 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Попадюк Дору 2 0
2. Корбу Лауренциу 2 0
3. Флоря Даниэль 1 0
4. Кэпушэ Тибериу 1 0
5. Попа Даньел 1 0
6. Дулка Марко 1 0
7. Негуц Кристиан 1 0
8. Дину Корнел 1 0
9. Daniel Celea 1 0
10. Матич Рэзван 1 0
11. Emil Sandoi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 0 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)
Киндия Тырговиште 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Киндия Тырговиште: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Кубок Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Первая лига Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Товарищеские матчи
Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 3:1 Университатя Крайова Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 8 - 3 15
2. Университатя Крайова 0:0 9 4 1 4 12 - 12 13
3. Рапид Бухарест 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
5. ФКСБ 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Вииторул Констанца 5 2 2 1 3 - 1 8
7. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Волунтари 5 2 0 3 5 - 8 6
9. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Киндия Тырговиште 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Арджеш 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 5 0 0 5 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Вииторул Констанца 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Киндия Тырговиште 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Сепси 2 1 0 1 3 - 2 3
12. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 0:0 4 1 0 3 6 - 10 3
7. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
9. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Киндия Тырговиште 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 1
4. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
5. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
2. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
4. Динамо Бухарест Крету Джани 3 0
5. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Киндия Тырговиште
2.25
3.15
4.70
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Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште онлайн




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