Первый тайм

19' Так близко к голу! Pedro Machado имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Catalin Cabuz!

19' Constantin Albu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

18' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Constantin Albu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Виейра Угу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Жереми Хейгебарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.