Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Pedro Machado выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Матч возобновлен

93' Рефери не любит споров - именно за это Radu Alexandru Negru сейчас получил желтую

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

93' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Плохо сыграл Ковачич Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

92' Pedro Machado предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отдал передачу, которая была заблокирована.

92' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

91' Асамоа Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

91' Constantin Albu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

91' Флоря Даниэль наказан за толчок Pedro Machado

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Pedro Machado получил желтую карточку от судьи

87' Назначен штрафной. Пострадал Флоря Даниэль , его свалил Pedro Machado.

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Отличный пас сделал Constantin Albu из команды Университатя Крайова . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

84' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Pedro Machado выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Как он промахнулся? Флоря Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Отличные скиллы показывает Флоря Даниэль , обводя своих соперников

81' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Ох, нехорошо это выглядит. Дулка Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Constantin Albu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

71' Баксеванос Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Pedro Machado из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.

71' Constantin Albu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Тактическая замена. Матич Рэзван уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Constantin Albu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

67' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Constantin Albu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

66' Баксеванос Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Constantin Albu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.

63' Constantin Albu мяч отрикошетил от ворот

63' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матич Рэзван нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Рефери не любит споров - именно за это Попа Даньел сейчас получил желтую

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Vlad Pop получил желтую карточку от судьи

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' William Baeten выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Pedro Machado выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Так близко к голу! Флоря Даниэль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Sorin Mogosanu!

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Кэпушэ Тибериу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля