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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
31' Желтая карточка
Constantin Albu
46' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
53' Желтая карточка
Vlad Pop
59' Желтая карточка
Попа Даньел
87' Желтая карточка
Pedro Machado
90' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
90'+4
1
Sorin
Mogosanu
2
Radu
Alexandru
Negru
44
Pedro
Machado
4
Ковачич
Доминик
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
16
Vlad
Pop
51
Сидибе
Секу
7
Виейра
Угу
24
William
Baeten
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
3
Баксеванос
Николаос
15
Дину
Корнел
19
Попа
Даньел
6
Якоб
Паул
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
11
Флоря
Даниэль
9
Матич
Рэзван
Университатя Крайова
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густаво Важенин 2 0.22
2. William Baeten 2 0.22
3. Маркович Йован 2 0.22
4. Кымпану Георге 1 0.11
5. Бауса Хуан 1 0.11
6. Виейра Угу 1 0.11
7. Иван Андрей 1 0.11
8. Сидибе Секу 1 0.11
9. Claudiu Cristian Balan 1 0.11
10. Constantin Albu 0 0
11. Матею Александру 0 0
12. Нистор Дан 0 0
13. Асамоа Самуэль 0 0
14. Ковачич Доминик 0 0
15. Влэдою Штефан 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Даниэль 1 0.2
2. Керкез Кристиан 1 0.2
3. Попа Даньел 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Вынэ Йонуц 2 0
3. Гремсль Армин 2 0
4. Влэдою Штефан 2 0
5. Скречу Владимир 2 0
6. Мариус Марсел Константин 1 0
7. Виейра Угу 1 0
8. Офусу Риги 1 0
9. Бэлаша Михай 1 0
10. Ковачич Доминик 1 0
11. Банку Никусор 1 0
12. Constantin Albu 1 0
13. Маркович Йован 1 0
14. Pedro Machado 1 0
15. Alexandru Raicea 1 0
16. Vlad Pop 1 0
17. Radu Alexandru Negru 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Попадюк Дору 2 0
2. Кэпушэ Тибериу 2 0
3. Попа Даньел 2 0
4. Корбу Лауренциу 2 0
5. Флоря Даниэль 1 0
6. Дулка Марко 1 0
7. Негуц Кристиан 1 0
8. Дину Корнел 1 0
9. Daniel Celea 1 0
10. Матич Рэзван 1 0
11. Emil Sandoi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 0 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)
Киндия Тырговиште 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Киндия Тырговиште: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Кубок Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Первая лига Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Товарищеские матчи
Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 3:1 Университатя Крайова Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 8 - 3 15
2. Университатя Крайова 9 4 1 4 12 - 12 13
3. Рапид Бухарест 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
5. ФКСБ 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Вииторул Констанца 5 2 2 1 3 - 1 8
7. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Волунтари 5 2 0 3 5 - 8 6
9. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 3 5
11. Сепси 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Арджеш 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 5 0 0 5 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 6 - 2 10
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Вииторул Констанца 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Сепси 2 1 0 1 3 - 2 3
12. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 4 1 0 3 6 - 10 3
7. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
9. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 1
4. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
5. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
2. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
4. Динамо Бухарест Крету Джани 3 0
5. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште онлайн




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