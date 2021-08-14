Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Киндия Тырговиште
31' Желтая карточкаConstantin Albu
46' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
53' Желтая карточкаVlad Pop
59' Желтая карточкаПопа Даньел
87' Желтая карточкаPedro Machado
90' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
16
Vlad
Pop
51
Сидибе
Секу
15
Дину
Корнел
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Vlad PopПолузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
25 Marko Gajic1
-
-
-
-
-
20 Ionut Zanfir
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Поп РарешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
31'
46'
53'
59'
87'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густаво Важенин
|2
|0.22
|2.
|William Baeten
|2
|0.22
|3.
|Маркович Йован
|2
|0.22
|4.
|Кымпану Георге
|1
|0.11
|5.
|Бауса Хуан
|1
|0.11
|6.
|Виейра Угу
|1
|0.11
|7.
|Иван Андрей
|1
|0.11
|8.
|Сидибе Секу
|1
|0.11
|9.
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.11
|10.
|Constantin Albu
|0
|0
|11.
|Матею Александру
|0
|0
|12.
|Нистор Дан
|0
|0
|13.
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|14.
|Ковачич Доминик
|0
|0
|15.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Даниэль
|1
|0.2
|2.
|Керкез Кристиан
|1
|0.2
|3.
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|3.
|Гремсль Армин
|2
|0
|4.
|Влэдою Штефан
|2
|0
|5.
|Скречу Владимир
|2
|0
|6.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|7.
|Виейра Угу
|1
|0
|8.
|Офусу Риги
|1
|0
|9.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|10.
|Ковачич Доминик
|1
|0
|11.
|Банку Никусор
|1
|0
|12.
|Constantin Albu
|1
|0
|13.
|Маркович Йован
|1
|0
|14.
|Pedro Machado
|1
|0
|15.
|Alexandru Raicea
|1
|0
|16.
|Vlad Pop
|1
|0
|17.
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|2
|0
|2.
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|3.
|Попа Даньел
|2
|0
|4.
|Корбу Лауренциу
|2
|0
|5.
|Флоря Даниэль
|1
|0
|6.
|Дулка Марко
|1
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|1
|0
|8.
|Дину Корнел
|1
|0
|9.
|Daniel Celea
|1
|0
|10.
|Матич Рэзван
|1
|0
|11.
|Emil Sandoi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Киндия Тырговиште
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =5 -7Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук Энергетицианал 2:2 Университатя Крайова
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Киндия Тырговиште: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|8 - 3
|15
|2.
|Университатя Крайова
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|ФКСБ
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|7.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|11.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|9.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|5.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|2.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Крету Джани
|3
|0
|5.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1