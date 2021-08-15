Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
3' Желтая карточкаМаркитесов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Голятов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Evgeni Bushmanov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
Ход матча
7'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0.17
|2.
|Литвинов Руслан
|1
|0.17
|3.
|Шитов Владислав
|1
|0.17
|4.
|Миронов Леонид
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хабалов Алан
|2
|0.33
|2.
|Гурциев Батраз
|2
|0.33
|3.
|Засеев Азамат
|1
|0.17
|4.
|Машуков Ислам
|1
|0.17
|5.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.17
|6.
|Хубулов Владимир
|1
|0.17
|7.
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.17
|8.
|Шавлохов Давид
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миронов Леонид
|2
|1
|2.
|Акмурзин Тимур
|2
|0
|3.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0
|4.
|Литвинов Руслан
|2
|0
|5.
|Оганесян Степан
|2
|0
|6.
|Воропаев Артём
|1
|0
|7.
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|8.
|Денисов Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|2.
|Хубулов Владимир
|2
|0
|3.
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|4.
|Качмазов Сослан
|1
|0
|5.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|6.
|Хабалов Алан
|1
|0
|7.
|Гурциев Батраз
|1
|0
|8.
|Магомедов Бутта
|1
|0
|9.
|Хугаев Алан
|1
|0
|10.
|Цараев Алан
|1
|0
|11.
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|12.
|Шавлохов Давид
|1
|0
|13.
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак-2
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Алания
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Спартак-2 Последние 20 матчей: +6 =3 -11Спартак-2 0:2 Велес Москва ПФК Кубань 1:2 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Енисей Торпедо Москва 5:0 Спартак-2
Спартак-2 0:0 Краснодар-2 Спартак-2 4:3 Чертаново Спартак-2 4:2 Шинник Спартак-2 0:2 Крылья Советов Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Спартак-2 3:5 Факел Енисей 4:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Волгарь Оренбург 5:2 Спартак-2 Чайка 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:3 Алания Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания
КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Факел
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Оренбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 1
|11
|6.
|Алания
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Томь
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Балтика
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 17
|4
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 4
|3
|20.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Факел
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Томь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|11.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Алания
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Алания
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Балтика
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Ротор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|ПФК Кубань
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|2.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|4
|2
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|0
|4.
|Факел
|Акбашев Роман
|3
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|3
|1
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|1
|3.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|4
|0
|4.
|Металлург Липецк
|Овчинников Андрей
|4
|0
|5.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|4
|0
Прогнозы на матч Спартак-2 1:0 Алания
Исход игры
Спартак-2
11% (15)
Ничья
11.8% (16)
Алания
77.2% (105)
Тотал 2.5
Больше
62.69% (84)
Меньше
37.31% (50)
Обе команды забьют
Да
68.66% (92)
Нет
31.34% (42)
Популярный счёт
1:2 Алания
44.1% (60)
0:1 Алания
16.2% (22)
1:1 Ничья
8.8% (12)
0:2 Алания
7.4% (10)
2:1 Спартак-2
6.6% (9)
1:3 Алания
4.4% (6)
1:0 Спартак-2
3.7% (5)
0:3 Алания
2.9% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!