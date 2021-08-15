  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Спартак-2
1:0
Первый тайм: 8'
Алания
0'
3' Желтая карточка
Маркитесов Дмитрий
1:0
7' Гол
 8'
Спартак-2
Алания

Ход матча

3'
Маркитесов Дмитрий
 
7'
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркитесов Дмитрий 1 0.17
2. Литвинов Руслан 1 0.17
3. Шитов Владислав 1 0.17
4. Миронов Леонид 1 (1) 0.17
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хабалов Алан 2 0.33
2. Гурциев Батраз 2 0.33
3. Засеев Азамат 1 0.17
4. Машуков Ислам 1 0.17
5. Гиоргобиани Николай 1 0.17
6. Хубулов Владимир 1 0.17
7. Эльдарушев Абу-Саид 1 0.17
8. Шавлохов Давид 1 0.17

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Миронов Леонид 2 1
2. Акмурзин Тимур 2 0
3. Маркитесов Дмитрий 2 0
4. Литвинов Руслан 2 0
5. Оганесян Степан 2 0
6. Воропаев Артём 1 0
7. Сунгатулин Фаниль 1 0
8. Денисов Даниил 1 0
Алания
# Игрок      
1. Хосонов Хетаг 2 0
2. Хубулов Владимир 2 0
3. Кочиев Хетаг 2 0
4. Качмазов Сослан 1 0
5. Кокоев Батрадз 1 0
6. Хабалов Алан 1 0
7. Гурциев Батраз 1 0
8. Магомедов Бутта 1 0
9. Хугаев Алан 1 0
10. Цараев Алан 1 0
11. Эльдарушев Абу-Саид 1 0
12. Шавлохов Давид 1 0
13. Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Алания 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Спартак-2 0:2 Велес Москва ПФК Кубань 1:2 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Енисей Торпедо Москва 5:0 Спартак-2
Спартак-2 0:0 Краснодар-2 Спартак-2 4:3 Чертаново Спартак-2 4:2 Шинник Спартак-2 0:2 Крылья Советов Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Спартак-2 3:5 Факел Енисей 4:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Волгарь Оренбург 5:2 Спартак-2 Чайка 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:3 Алания Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания
КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2 3:3 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Факел Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
3. Оренбург Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
4. Велес Москва Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
5. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 9 - 1 11
6. Алания 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
8. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Краснодар-2 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Спартак-2 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
11. Ротор Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
12. Енисей Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Томь Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Акрон Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Балтика Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
16. ПФК Кубань Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волгарь Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
18. Металлург Липецк Заявка 6 1 1 4 5 - 17 4
19. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 4 3
20. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
2. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Факел Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Оренбург Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. КАМАЗ Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Велес Москва Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8. Томь Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Спартак-2 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
10. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
11. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Металлург Липецк Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Енисей Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Алания 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
15. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Волгарь Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
17. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Олимп-Долгопрудный Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Текстильщик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Алания 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Балтика Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
8. Ротор Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Спартак-2 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11. Енисей Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. ПФК Кубань Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Волгарь Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
19. Металлург Липецк Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
20. Томь Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
2. Оренбург Фамейе Джоэль 4 2 0
3. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 3 0 0
4. Факел Акбашев Роман 3 0 0
5. Балтика Казаев Ян 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 3 1
2. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 3 1
3. Торпедо Москва Темников Иван 4 0
4. Металлург Липецк Овчинников Андрей 4 0
5. Балтика Кашчелан Младен 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МЕЛЬНИКОВ!!! Мельников справа сместился в центр, обыгрался с Маркитесовым и с двадцати одного метра точно пробил в левый угол.
  • Фол, нарушение
    9'
    Хубулов на чужой половине поля толкнул в спину Воропаева.
  • 8'
    Томаев выскочил на фланг за пределы штрафной площади и опередил рвавшегося вперёд Мельникова.
  • 7'
    Петрунин на фланге опередил Гиоргобиани и откатил мяч на Акмурзина.
  • Желтая карточка
    6'
    Маркитесов за неудачный подкат на чужой половине поля получил жёлтую карточку.
  • 5'
    Воропаев слева прострелил к воротам, где мяч перепрыгнул через ногу Шитова.
  • Офсайд
    4'
    Хубулов забрался в офсайд.
  • 3'
    Хосонов отобрал мяч у чужой штрафной площади и с линии  низом пробил точно по центру. Акмурзин забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Спартак-2" играет в красных футболках и белых трусах, "Алания" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на поле № 4 Академии "Спартак" имени Фёдора Фёдоровича Черенкова!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 6 тура Российской ФЫНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют московский «Спартак-2» и владикавказская «Алания». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 136
Спартак-2 11% (15)
X 11.8% (16)
Алания 77.2% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак-2
Ничья
Алания
5.40
3.98
1.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спартак-2 1:0 Алания онлайн


Прогнозы на матч Спартак-2 1:0 Алания

Исход игры
Спартак-2
11% (15)
Ничья
11.8% (16)
Алания
77.2% (105)
Тотал 2.5
Больше
62.69% (84)
Меньше
37.31% (50)
Обе команды забьют
Да
68.66% (92)
Нет
31.34% (42)
Популярный счёт
1:2 Алания
44.1% (60)
0:1 Алания
16.2% (22)
1:1 Ничья
8.8% (12)
0:2 Алания
7.4% (10)
2:1 Спартак-2
6.6% (9)
1:3 Алания
4.4% (6)
1:0 Спартак-2
3.7% (5)
0:3 Алания
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 