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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Спартак-2
 
Позже
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркитесов Дмитрий 1 0.2
2. Литвинов Руслан 1 0.2
3. Шитов Владислав 1 0.2
4. Миронов Леонид 1 (1) 0.2
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хабалов Алан 2 0.4
2. Гурциев Батраз 2 0.4
3. Засеев Азамат 1 0.2
4. Машуков Ислам 1 0.2
5. Гиоргобиани Николай 1 0.2
6. Хубулов Владимир 1 0.2
7. Эльдарушев Абу-Саид 1 0.2
8. Шавлохов Давид 1 0.2

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Миронов Леонид 2 1
2. Акмурзин Тимур 2 0
3. Литвинов Руслан 2 0
4. Оганесян Степан 2 0
5. Воропаев Артём 1 0
6. Маркитесов Дмитрий 1 0
7. Сунгатулин Фаниль 1 0
8. Денисов Даниил 1 0
Алания
# Игрок      
1. Хосонов Хетаг 2 0
2. Хубулов Владимир 2 0
3. Кочиев Хетаг 2 0
4. Качмазов Сослан 1 0
5. Кокоев Батрадз 1 0
6. Хабалов Алан 1 0
7. Гурциев Батраз 1 0
8. Магомедов Бутта 1 0
9. Хугаев Алан 1 0
10. Цараев Алан 1 0
11. Эльдарушев Абу-Саид 1 0
12. Шавлохов Давид 1 0
13. Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Алания 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Спартак-2 0:2 Велес Москва ПФК Кубань 1:2 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Енисей Торпедо Москва 5:0 Спартак-2
Спартак-2 0:0 Краснодар-2 Спартак-2 4:3 Чертаново Спартак-2 4:2 Шинник Спартак-2 0:2 Крылья Советов Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Спартак-2 3:5 Факел Енисей 4:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Волгарь Оренбург 5:2 Спартак-2 Чайка 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:3 Алания Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2
Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания
КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2 3:3 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Факел Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Велес Москва Заявка 5 4 0 1 6 - 1 12
4. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
5. Оренбург Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Алания Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
7. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 6 - 1 8
8. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 4 - 9 7
10. Ротор Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Акрон Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Енисей Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Волгарь Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Металлург Липецк Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Балтика Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Томь Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Текстильщик Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
19. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
20. ПФК Кубань Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Факел Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Нефтехимик Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4. Велес Москва Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Оренбург Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
6. КАМАЗ Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Металлург Липецк Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Спартак-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ротор Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Волгарь Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Томь Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Балтика Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Олимп-Долгопрудный Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Енисей Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
19. Текстильщик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. ПФК Кубань Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Алания Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Велес Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Факел Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Торпедо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ротор Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спартак-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10. Енисей Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Текстильщик Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Балтика Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Краснодар-2 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Акрон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. ПФК Кубань Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17. Волгарь Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18. Олимп-Долгопрудный Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19. Металлург Липецк Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
20. Томь Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КАМАЗ Гаглоев Александр 4 1 0
2. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 3 0 0
3. Факел Акбашев Роман 3 0 0
4. Балтика Казаев Ян 3 0 0
5. Факел Максимов Максим 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 3 1
2. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 3 1
3. Металлург Липецк Овчинников Андрей 4 0
4. Балтика Кашчелан Младен 4 0
5. Волгарь Козлов Данила 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Спартак-2 18.6% (8)
    X 16.3% (7)
    Алания 65.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак-2
    Ничья
    Алания
    5.00
    4.10
    1.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак-2 - Алания онлайн


    Прогнозы на матч Спартак-2 - Алания

    Исход игры
    Спартак-2
    18.6% (8)
    Ничья
    16.3% (7)
    Алания
    65.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    30.2% (13)
    0:1 Алания
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    0:2 Алания
    9.3% (4)
    1:0 Спартак-2
    9.3% (4)
    2:1 Спартак-2
    9.3% (4)
    1:3 Алания
    4.7% (2)
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