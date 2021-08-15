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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
14
Оскар
Родригес
22
Идрисси
Уссама
15
Эн-Несири
Юссеф
19
Акунья
Маркос
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
23
Валентин
Оскар
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
4
Суарес
Марио
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
9
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
III
8
Трехо
Оскар
Севилья
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья
Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Спортинг Хихон

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Райо Вальекано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Севилья 5:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:4 Севилья Примера Райо Вальекано 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Райо Вальекано Примера
Севилья 2:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:1 Севилья Примера Райо Вальекано 0:1 Севилья Примера Севилья 4:1 Райо Вальекано Примера Севилья 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:0 Севилья Примера Севилья 5:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Барселона 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реал Сосьедад 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Реал Сосьедад 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Барселона 3:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Реал Сосьедад 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
2. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 0
3. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
4. Барселона Пике Херард 1 0 0
5. Бетис Хуанми Мигель 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Сельта Мальо Уго 0 1
3. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
4. Валенсия Гильямон Уго 0 1
5. Реал Мадрид Бэйл Гарет 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Севилья 97.8% (132)
    X 0.7% (1)
    Райо Вальекано 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.46
    4.80
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Райо Вальекано онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Райо Вальекано

    Исход игры
    Севилья
    97.7% (129)
    Ничья
    0.8% (1)
    Райо Вальекано
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.77% (39)
    Меньше
    70.23% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    26.72% (35)
    Нет
    73.28% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    50.8% (67)
    1:0 Севилья
    18.9% (25)
    2:1 Севилья
    14.4% (19)
    3:1 Севилья
    6.8% (9)
    3:0 Севилья
    3% (4)
    4:1 Севилья
    2.3% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    1.5% (2)
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