Испания: Ла Лига 2021-2022
Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Райо Вальекано
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Ромеро ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jorge Moreno
-
Главный тренер: Ираола Андони
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =5 -4Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья
Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Спортинг Хихон
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Райо Вальекано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реал Сосьедад
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Реал Сосьедад
|0:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Барселона
|3:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Реал Сосьедад
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|2.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|0
|3.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Барселона
|Пике Херард
|1
|0
|0
|5.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
|3.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|0
|1
|4.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
|5.
|Реал Мадрид
|Бэйл Гарет
|1
|0
Прогнозы на матч Севилья - Райо Вальекано
Исход игры
Севилья
97.7% (129)
Ничья
0.8% (1)
Райо Вальекано
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
26.72% (35)
Нет
73.28% (96)
Популярный счёт
2:0 Севилья
50.8% (67)
1:0 Севилья
18.9% (25)
2:1 Севилья
14.4% (19)
3:1 Севилья
6.8% (9)
3:0 Севилья
3% (4)
4:1 Севилья
2.3% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.5% (2)
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