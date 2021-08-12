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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья
Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Спортинг Хихон

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Райо Вальекано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Севилья 5:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:4 Севилья Примера Райо Вальекано 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Райо Вальекано Примера
Севилья 2:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:1 Севилья Примера Райо Вальекано 0:1 Севилья Примера Севилья 4:1 Райо Вальекано Примера Севилья 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:0 Севилья Примера Севилья 5:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Севилья Примера
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Севилья 97.8% (45)
    X 0% (0)
    Райо Вальекано 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.48
    4.76
    8.09
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Райо Вальекано онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Райо Вальекано

    Исход игры
    Севилья
    97.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Райо Вальекано
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.89% (13)
    Меньше
    71.11% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    28.89% (13)
    Нет
    71.11% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    52.2% (24)
    2:1 Севилья
    19.6% (9)
    1:0 Севилья
    17.4% (8)
    3:1 Севилья
    4.3% (2)
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