Испания: Ла Лига 2021-2022
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Райо Вальекано
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =5 -4Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья
Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Спортинг Хихон
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Райо Вальекано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Райо Вальекано
Исход игры
Севилья
97.8% (45)
Ничья
0% (0)
Райо Вальекано
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.89% (13)
Меньше
71.11% (32)
Обе команды забьют
Да
28.89% (13)
Нет
71.11% (32)
Популярный счёт
2:0 Севилья
52.2% (24)
2:1 Севилья
19.6% (9)
1:0 Севилья
17.4% (8)
3:1 Севилья
4.3% (2)
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