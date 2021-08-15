Испания: Ла Лига 2021-2022
Сельта
Позже
Стадион: Балаидос
Атлетико М
19
Фонтан
Хосе
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта
Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М
Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|2.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|1
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Начо Фернандес
|1
|0
|0
|4.
|Кадис
|Альфонсо Луис
|1
|0
|0
|5.
|Леванте
|Моралес Луис
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Бэйл Гарет
|1
|0
|4.
|Валенсия
|Васс Даниэль
|1
|0
|5.
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|1
|0
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Исход игры
Сельта
2.2% (3)
Ничья
8.8% (12)
Атлетико М
89% (121)
Тотал 2.5
Больше
50.37% (68)
Меньше
49.63% (67)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
41.2% (56)
0:1 Атлетико М
30.1% (41)
0:2 Атлетико М
11.8% (16)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:3 Атлетико М
3.7% (5)
2:1 Сельта
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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