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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках 1-го тура Примеры сойдутся лицом к лицу игроки «» и мадридского «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию встречи проведет. Добро пожаловать на игру!