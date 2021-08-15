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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
19
Фонтан
Хосе
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Облак
Ян
21
Карраско
Янник
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
11
Лемар
Тома
10
Корреа
Анхель
14
Льоренте
Маркос
Сельта
4-1-3-2
Атлетико М
5-3-2

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта
Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М
Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 0:2 Атлетико М Ла Лига Сельта 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига
Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
2. Бетис Хуанми Мигель 1 0 0
3. Реал Мадрид Начо Фернандес 1 0 0
4. Кадис Альфонсо Луис 1 0 0
5. Леванте Моралес Луис 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Валенсия Гильямон Уго 0 1
3. Реал Мадрид Бэйл Гарет 1 0
4. Валенсия Васс Даниэль 1 0
5. Леванте Сольдадо Роберто 1 0
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
    Ассистент: Иньиго Прието Лопес де Серайн (Испания);
    Ассистент: Антонио Мартинес Морено (Испания);
    Резервный: Мигель Гонсалес (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках 1-го тура Примеры сойдутся лицом к лицу игроки «Сельты» и мадридского «Атлетико». Встреча состоится в Виго, на стадионе «Балаидос».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 18 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Сельта 2.2% (3)
X 8.8% (12)
Атлетико М 89% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Атлетико М
3.97
3.30
2.24
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сельта - Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

Исход игры
Сельта
2.2% (3)
Ничья
8.8% (12)
Атлетико М
89% (121)
Тотал 2.5
Больше
50.37% (68)
Меньше
49.63% (67)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
41.2% (56)
0:1 Атлетико М
30.1% (41)
0:2 Атлетико М
11.8% (16)
1:1 Ничья
7.4% (10)
1:3 Атлетико М
3.7% (5)
2:1 Сельта
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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