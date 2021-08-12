Испания: Ла Лига 2021-2022
Сельта
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Стадион: Балаидос
Атлетико М
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта
Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М
Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Исход игры
Сельта
6.7% (3)
Ничья
2.2% (1)
Атлетико М
91.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
42.2% (19)
0:2 Атлетико М
26.7% (12)
0:1 Атлетико М
15.6% (7)
2:1 Сельта
6.7% (3)
1:3 Атлетико М
4.4% (2)
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