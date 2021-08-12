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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта
Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М
Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 0:2 Атлетико М Ла Лига Сельта 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига
Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Сельта 6.7% (3)
    X 2.2% (1)
    Атлетико М 91.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Атлетико М
    4.74
    3.40
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сельта - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

    Исход игры
    Сельта
    6.7% (3)
    Ничья
    2.2% (1)
    Атлетико М
    91.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    42.2% (19)
    0:2 Атлетико М
    26.7% (12)
    0:1 Атлетико М
    15.6% (7)
    2:1 Сельта
    6.7% (3)
    1:3 Атлетико М
    4.4% (2)
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