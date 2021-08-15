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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато Парана
0:0
Первый тайм: 10'
Сентраль Кордоба Росарио
0' 10'
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
30
Lucas
Kruspzky
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
7
Кантерос
Гектор
9
Sebastian
Sosa
II
23
Ригамонти
Сесар
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
4
Oscar
Salomon
25
Gonzalo
Bettini
14
Juan
Daniel
Galeano
5
Cristian
Vega
12
Jonathan
Bay
28
Pablo
Arganaraz
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
Патронато Парана
4-4-1-1
Сентраль Кордоба Росарио
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.4
2. Oliver Paz Benitez 1 0.2
3. Franco Leys 1 0.2
4. Junior Arias 1 0.2
5. Brian Nievas 1 0.2
6. Кантерос Гектор 0 0
7. Rolando Garcia 0 0
8. Nicolas Delgadillo Godoy 0 0
9. Gabriel Gudino 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 3 (2) 0.6
2. Мартинес Алекс 1 0.2
3. Gonzalo Bettini 0 0

Карточки

Патронато Парана
# Игрок      
1. Tiago Banega 3 0
2. Brian Nievas 3 0
3. Oliver Paz Benitez 2 0
4. Lucas Kruspzky 1 0
5. Rolando Garcia 1 0
6. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
7. Gabriel Gudino 1 0
8. Sebastian Sosa II 1 0
9. Lautaro Geminiani 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Milton Gimenez 3 0
2. Oscar Salomon 3 0
3. Alejandro Maciel 2 0
4. Federico Andueza 2 0
5. Hernan Lopez 0 1
6. Cristian Vega 1 0
7. Gonzalo Bettini 1 0
8. Juan Daniel Galeano 1 0
9. Jonathan Bay 1 0
10. Juan Cruz III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Патронато Парана 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
Сентраль Кордоба Росарио 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Патронато Парана Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто
Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Патронато Парана
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Патронато Парана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио 3:2 Патронато Парана Суперлига Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Патронато Парана Примера Б Патронато Парана 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
5. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Патронато Парана 0:0 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
12. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
25. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Патронато Парана 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
10. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
15. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
19. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
22. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
23. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 4 0
2. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.44
3.14
3.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Патронато Парана 0:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн




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