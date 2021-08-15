Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато Парана
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
56' Желтая карточкаКантерос Гектор
64' Желтая карточкаOscar Salomon
1:0
65' ГолМарин Леандро
71' Желтая карточкаRolando Garcia
74' Желтая карточкаGonzalo Bettini
90' Желтая карточкаCristian Vega
90' Желтая карточкаFederico Andueza
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Matias PardoНападающий
-
20 Junior AriasНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
56'
64'
65'
1:0
71'
74'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.33
|2.
|Марин Леандро
|1
|0.17
|3.
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.17
|4.
|Franco Leys
|1
|0.17
|5.
|Junior Arias
|1
|0.17
|6.
|Brian Nievas
|1
|0.17
|7.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|8.
|Rolando Garcia
|0
|0
|9.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|0
|0
|10.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|3 (2)
|0.5
|2.
|Мартинес Алекс
|1
|0.17
|3.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tiago Banega
|3
|0
|2.
|Brian Nievas
|3
|0
|3.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|4.
|Rolando Garcia
|2
|0
|5.
|Кантерос Гектор
|1
|0
|6.
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|7.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|8.
|Gabriel Gudino
|1
|0
|9.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|10.
|Lautaro Geminiani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Milton Gimenez
|3
|0
|3.
|Federico Andueza
|3
|0
|4.
|Cristian Vega
|2
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|6.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|7.
|Hernan Lopez
|0
|1
|8.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|9.
|Jonathan Bay
|1
|0
|10.
|Juan Cruz III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Патронато Парана
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Патронато Парана Последние 20 матчей: +8 =2 -10Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто
Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Патронато Парана
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =10 -4Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Патронато Парана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|3.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|9.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|12.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Атлетико Платенсе
|2:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Арсенал Саранди
|0:2
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Арсенал Саранди
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|Атлетико Платенсе
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|20.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Атлетико Платенсе
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|4.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1