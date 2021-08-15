Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
2:0
Перерыв
Арсенал Саранди
1:0
22' ПенальтиMauro Bogado
2:0
32' ГолLucas Acevedo
35' Желтая карточкаМансилья Брайан
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
13 Pablo GerzelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
-
10 Руис АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Ramiro Luna
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
22'
1:0
32'
2:0
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Acevedo
|1
|0.17
|2.
|Мансилья Брайан
|1
|0.17
|3.
|Matias Tissera
|1
|0.17
|4.
|Augusto Schott
|1
|0.17
|5.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.17
|6.
|Куручет Факундо
|0
|0
|7.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руис Алан
|1
|0.17
|2.
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.17
|3.
|Mateo Carabajal
|1
|0.17
|4.
|Leonel Picco
|1
|0.17
|5.
|Lucas Albertengo
|0
|0
|6.
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Facundo Cardozo
|2
|0
|2.
|Мансилья Брайан
|2
|0
|3.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|4.
|Mauro Bogado
|1
|0
|5.
|Hernan Lamberti
|1
|0
|6.
|Ivan Gomez
|1
|0
|7.
|Matias Tissera
|1
|0
|8.
|Augusto Schott
|1
|0
|9.
|Pablo Gerzel
|1
|0
|10.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|11.
|Tiago Palacios
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|2.
|Lucas Albertengo
|2
|0
|3.
|Эмилиано Папа
|1
|0
|4.
|Emiliano Mendez
|1
|0
|5.
|Alejandro Medina I
|1
|0
|6.
|Gaston Suso
|1
|0
|7.
|Julian Navas
|1
|0
|8.
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Платенсе
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Арсенал Саранди
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви
Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Атлетико Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Атлетико Платенсе
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +7 =7 -6Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|3.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|9.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|12.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Атлетико Платенсе
|2:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Арсенал Саранди
|0:2
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Арсенал Саранди
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|Атлетико Платенсе
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|20.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Атлетико Платенсе
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|4.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1