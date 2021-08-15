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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
2:0
Перерыв
Арсенал Саранди
0'
1:0
22' Пенальти
Mauro Bogado
2:0
32' Гол
Lucas Acevedo
35' Желтая карточка
Мансилья Брайан
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
32
Lucas
Acevedo
33
Nicolas
Zalazar
30
Facundo
Cardozo
11
Facundo
Russo
8
Mauro
Bogado
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
37
Florian
Monzon
9
Мансилья
Брайан
1
Daniel
Sappa
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Gonzalo
Goni
33
Боттинелли
Хонатан
3
Эмилиано
Папа
20
Valentin
Larralde
5
Emiliano
Mendez
24
Alejo
Antilef
21
Leonel
Picco
10
Руис
Алан
9
Lucas
Albertengo
Атлетико Платенсе
4-4-2
Арсенал Саранди
4-3-1-2

Ход матча

22'
Mauro Bogado
1:0
32'
Lucas Acevedo
(Facundo Russo)
2:0
35'
Мансилья Брайан
 

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Acevedo 1 0.17
2. Мансилья Брайан 1 0.17
3. Matias Tissera 1 0.17
4. Augusto Schott 1 0.17
5. Mauro Bogado 1 (1) 0.17
6. Куручет Факундо 0 0
7. Nicolas Zalazar 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руис Алан 1 0.17
2. Bruno Christian Sepulveda 1 0.17
3. Mateo Carabajal 1 0.17
4. Leonel Picco 1 0.17
5. Lucas Albertengo 0 0
6. Alejo Antilef 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Facundo Cardozo 2 0
2. Мансилья Брайан 2 0
3. Де Оливера Хорхе 0 1
4. Mauro Bogado 1 0
5. Hernan Lamberti 1 0
6. Ivan Gomez 1 0
7. Matias Tissera 1 0
8. Augusto Schott 1 0
9. Pablo Gerzel 1 0
10. Franco Baldassarra 1 0
11. Tiago Palacios 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 1 1
2. Lucas Albertengo 2 0
3. Эмилиано Папа 1 0
4. Emiliano Mendez 1 0
5. Alejandro Medina I 1 0
6. Gaston Suso 1 0
7. Julian Navas 1 0
8. Nicolas Castro1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Платенсе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0
 Арсенал Саранди 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви
Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Атлетико Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Атлетико Платенсе
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Лига професиональ Атлетико Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
3. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
4. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
6. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
9. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
10. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
12. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Атлетико Платенсе 2:0 6 1 2 3 5 - 6 5
21. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Арсенал Саранди 0:2 6 1 2 3 4 - 11 5
23. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
24. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Арсенал Саранди 0:2 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
15. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
17. Атлетико Платенсе 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
18. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
20. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Атлетико Платенсе 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 0:2 3 0 0 3 0 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
2. Банфилд Lautaro Rios 4 0
3. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
4. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
5. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Мансилья Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Lucas Acevedo бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мауро Богадо из команды Атлетико Платенсе забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Арсенал Саранди
2.50
3.14
3.35
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