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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
38' Желтая карточка
Juan Sforza
44' Желтая карточка
Juan Caceres
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
17
Гарре
Бенжамин
20
Цвитанич
Дарио
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
31
Jeronimo
Cacciabue
13
Juan
Sforza
36
Nicolas
Castro
17
Justo
Giani
32
Игнасио
Скокко
9
Кристальдо
Хонатан
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

38'
 
Juan Sforza
44'
Juan Caceres
 

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиатти Игнасио 1 0.17
2. Javier Correa 1 0.17
3. Гарре Бенжамин 1 0.17
4. Leonel Ariel Miranda 0 0
5. Carlos Alcaraz 0 0
6. Juan Caceres 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 2 0.33
2. Игнасио Скокко 2 0.33
3. Justo Giani 1 0.17
4. Juan Fernando Garro 1 0.17
5. Кристальдо Хонатан 1 0.17
6. Gabriel Compagnucci 1 0.17

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 2 0
2. Сигали Леонардо 1 0
3. Leonel Ariel Miranda 1 0
4. Javier Correa 1 0
5. Мартинес Маурисио 1 0
6. Matias Rojas II 1 0
7. Чанкалай Томас 1 0
8. Fabricio Dominguez 1 0
9. Carlos Alcaraz 1 0
10. Juan Caceres 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Juan Sforza 2 0
3. Кристальдо Хонатан 0 1
4. Julian Fernandez II 1 0
5. Franco Negri 1 0
6. Jeronimo Cacciabue 1 0
7. Justo Giani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Ньюэллс Олд Бойз 12.5% (1) 0 0 0 50% (4) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Диего Марадоны Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига
Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Расинг Авельянеда Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
3. Эстудиантес Касерос 6 4 0 2 12 - 6 12
4. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
7. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
8. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
10. Расинг Авельянеда 0:0 6 2 3 1 3 - 1 9
11. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
12. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
21. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
23. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
8. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
9. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
11. Расинг Авельянеда 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
12. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
17. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
18. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
19. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
2. Банфилд Lautaro Rios 4 0
3. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
4. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
5. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Juan Caceres получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Juan Sforza получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.65
3.40
4.15
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Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




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