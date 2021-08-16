Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
38' Желтая карточкаJuan Sforza
44' Желтая карточкаJuan Caceres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
-
44 Ivan Maggi
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
38'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.17
|2.
|Javier Correa
|1
|0.17
|3.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.17
|4.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|5.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|6.
|Juan Caceres
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|2
|0.33
|2.
|Игнасио Скокко
|2
|0.33
|3.
|Justo Giani
|1
|0.17
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.17
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.17
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|2
|0
|2.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|3.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|4.
|Javier Correa
|1
|0
|5.
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|6.
|Matias Rojas II
|1
|0
|7.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|8.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|10.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Juan Sforza
|2
|0
|3.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|4.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|5.
|Franco Negri
|1
|0
|6.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0
|7.
|Justo Giani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|12.5% (1)
|0
|0
|0
|50% (4)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Расинг Авельянеда Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|7.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|2
|3
|1
|3 - 1
|9
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|12.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|18.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|4.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1