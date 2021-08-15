Аргентина: Лига професьональ 2021
Эстудиантес Касерос
0:0
Первый тайм: 14'
Бока Хуниорс
19
Айови
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
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-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Luis Vazquez
-
-
33 Alan Varela
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|4
|0.67
|2.
|Juan Apaolaza
|3
|0.5
|3.
|Leonardo Godoy
|1
|0.17
|4.
|Gustavo Del Prete
|1
|0.17
|5.
|Ногера Фабьян
|1
|0.17
|6.
|Leandro Diaz III
|1
|0.17
|7.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|8.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|9.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|10.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Obando
|1
|0.17
|2.
|Кампусано Хорман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паскини Николас
|2
|0
|2.
|Айови Хайме
|1
|0
|3.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|4.
|Ногера Фабьян
|1
|0
|5.
|Juan Apaolaza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|2.
|Кампусано Хорман
|2
|0
|3.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|4.
|Рохо Маркос
|1
|0
|5.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|6.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|7.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|8.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|9.
|Israel Escalante
|1
|0
|10.
|Agustin Sandez
|1
|0
|11.
|Valentin Barco
|1
|0
|12.
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстудиантес Касерос
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Бока Хуниорс
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос
Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 0:0 Кильмес Агропекуарио 0:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Эстудиантес Касерос 2:1 Депортиво Майпу
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо
Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Эстудиантес Касерос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Товарищеские матчи Эстудиантес Касерос 3:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:2 Эстудиантес Касерос Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 3:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Касерос Товарищеские матчи (Аргентина) Эстудиантес Касерос 2:0 Бока Хуниорс Примера Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 0:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера А Бока Хуниорс 2:1 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос Примера А Бока Хуниорс 1:4 Эстудиантес Касерос Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|3.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|12.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|23.
|Бока Хуниорс
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 4
|5
|24.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|4.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1