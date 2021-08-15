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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Касерос
0:0
Первый тайм: 14'
Бока Хуниорс
0' 14'
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
17
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Gaston
Benedetti
14
Санчес-Миньо
Хуан
19
Айови
Хайме
16
Juan
Apaolaza
1
Росси
Агустин
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
17
Адвинкула
Луис
23
Diego
Gonzalez
VI
14
Эстебан
Ролон
18
Фабра
Франк
20
Juan
Edgardo
Ramirez
31
Павон
Кристиан
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Эстудиантес Касерос
4-4-2
Бока Хуниорс
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 4 0.67
2. Juan Apaolaza 3 0.5
3. Leonardo Godoy 1 0.17
4. Gustavo Del Prete 1 0.17
5. Ногера Фабьян 1 0.17
6. Leandro Diaz III 1 0.17
7. Сукуи Фернандо 0 0
8. Санчес-Миньо Хуан 0 0
9. Jorge Rodriguez I 0 0
10. Nicolas Palavecino 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Obando 1 0.17
2. Кампусано Хорман 0 0

Карточки

Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Паскини Николас 2 0
2. Айови Хайме 1 0
3. Сукуи Фернандо 1 0
4. Ногера Фабьян 1 0
5. Juan Apaolaza 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кардона Эдвин 1 1
2. Кампусано Хорман 2 0
3. Искиэрдос Карлос 1 0
4. Рохо Маркос 1 0
5. Фернандес Игнасио 1 0
6. Nicolas Orsini 1 0
7. Эстебан Ролон 1 0
8. Вейгандт Марсело 1 0
9. Israel Escalante 1 0
10. Agustin Sandez 1 0
11. Valentin Barco 1 0
12. Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстудиантес Касерос 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4) 18.18% (2)
 Бока Хуниорс 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос
Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 0:0 Кильмес Агропекуарио 0:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Эстудиантес Касерос 2:1 Депортиво Майпу
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо
Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Эстудиантес Касерос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 2:0 Бока Хуниорс Суперлига Эстудиантес Касерос 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Эстудиантес Касерос 0:0 Бока Хуниорс Примера
Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Товарищеские матчи Эстудиантес Касерос 3:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:2 Эстудиантес Касерос Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 3:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Касерос Товарищеские матчи (Аргентина) Эстудиантес Касерос 2:0 Бока Хуниорс Примера Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 0:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера А Бока Хуниорс 2:1 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос Примера А Бока Хуниорс 1:4 Эстудиантес Касерос Torneo Pentagonal de Verano
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
3. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
4. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
6. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 0:0 6 3 1 2 11 - 6 10
8. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
10. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
12. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
21. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
23. Бока Хуниорс 0:0 6 0 5 1 2 - 4 5
24. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
15. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
17. Эстудиантес Касерос 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
18. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Бока Хуниорс 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 0:0 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Бока Хуниорс 0:0 4 0 4 0 1 - 1 4
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
2. Банфилд Lautaro Rios 4 0
3. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
4. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
5. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Касерос
Ничья
Бока Хуниорс
3.60
2.91
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Касерос 0:0 Бока Хуниорс онлайн




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