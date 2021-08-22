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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
14
Везу
Рубен
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
6
Начо
Фернандес
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
22
Иско
Аларкон
18
Бэйл
Гарет
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
Леванте
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 1 1
2. Мелеро Гонсало 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 2
2. Начо Фернандес 1 1
3. Винисиус Жуниор 1 1
4. Модрич Лука 0 0
5. Азар Эден 0 0
6. Алаба Давид 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 1 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Дуарте Оскар 1 0
4. Моралес Луис 1 0
5. Мелеро Гонсало 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Бэйл Гарет 1 0
2. Куртуа Тибо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 0 0 100% (1) 0 0 0
 Реал Мадрид 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте
Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Мадрид 1:2 Леванте Ла Лига Леванте 0:2 Реал Мадрид Ла Лига Леванте 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Леванте Ла Лига
Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
2. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
3. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
4. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
5. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru и болельщиков российского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура испанской Ла Лиги, в котором валенсийский "Леванте" сыграет дома с мадридским "Реалом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Леванте 2.2% (3)
X 2.9% (4)
Реал Мадрид 94.9% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Реал Мадрид
5.90
4.50
1.63
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Леванте - Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид

Исход игры
Леванте
2.3% (3)
Ничья
3.1% (4)
Реал Мадрид
94.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
67.97% (87)
Меньше
32.03% (41)
Обе команды забьют
Да
69.53% (89)
Нет
30.47% (39)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
38.9% (51)
0:2 Реал Мадрид
25.2% (33)
1:3 Реал Мадрид
21.4% (28)
1:4 Реал Мадрид
3.1% (4)
0:1 Реал Мадрид
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:1 Леванте
1.5% (2)
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