Испания: Ла Лига 2021-2022
Леванте
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|1
|1
|2.
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|2
|2
|2.
|Начо Фернандес
|1
|1
|3.
|Винисиус Жуниор
|1
|1
|4.
|Модрич Лука
|0
|0
|5.
|Азар Эден
|0
|0
|6.
|Алаба Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|3.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|4.
|Моралес Луис
|1
|0
|5.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте
Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|0
|1
|5.
|Райо Вальекано
|Зидан Люка
|0
|1
Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид
Исход игры
Леванте
0% (0)
Ничья
4.4% (2)
Реал Мадрид
95.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
40% (18)
0:2 Реал Мадрид
26.7% (12)
1:3 Реал Мадрид
24.4% (11)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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