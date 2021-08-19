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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 1 1
2. Мелеро Гонсало 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 2
2. Начо Фернандес 1 1
3. Винисиус Жуниор 1 1
4. Модрич Лука 0 0
5. Азар Эден 0 0
6. Алаба Давид 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 1 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Дуарте Оскар 1 0
4. Моралес Луис 1 0
5. Мелеро Гонсало 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Бэйл Гарет 1 0
2. Куртуа Тибо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 0 0 100% (1) 0 0 0
 Реал Мадрид 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте
Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Мадрид 1:2 Леванте Ла Лига Леванте 0:2 Реал Мадрид Ла Лига Леванте 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Леванте Ла Лига
Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
3. Сельта Мальо Уго 0 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
5. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Леванте 0% (0)
    X 4.4% (2)
    Реал Мадрид 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.39
    4.50
    1.68
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Леванте - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид

    Исход игры
    Леванте
    0% (0)
    Ничья
    4.4% (2)
    Реал Мадрид
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    40% (18)
    0:2 Реал Мадрид
    26.7% (12)
    1:3 Реал Мадрид
    24.4% (11)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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