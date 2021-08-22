  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Райо Вальекано
0' 12'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
17
Меркеланс
Мартин
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
11
Мартин
Андрес
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 1 0.5
2. Лобете Хулен 1 0.5
3. Барренечеа Андер 0 0
Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ариц Элустондо 1 0
2. Ле Норман Робен 1 0
3. Муньос Айхен 1 0
4. Субименди Мартин 1 0
Райо Вальекано
# Игрок      
1. Зидан Люка 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 100% (2)
 Райо Вальекано 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Райо Вальекано: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Примера
Райо Вальекано 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Райо Вальекано 2:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:0 Реал Сосьедад Примера Райо Вальекано 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:0 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 4:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 4:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Райо Вальекано 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Райо Вальекано 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Реал Сосьедад 93.2% (124)
X 6% (8)
Райо Вальекано 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Райо Вальекано
1.48
4.70
8.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Реал Сосьедад
93.2% (124)
Ничья
6% (8)
Райо Вальекано
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
54.96% (72)
Нет
45.04% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.1% (52)
2:0 Реал Сосьедад
27.8% (37)
1:0 Реал Сосьедад
12.8% (17)
3:1 Реал Сосьедад
8.3% (11)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:0 Реал Сосьедад
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 