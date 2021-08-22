Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Райо Вальекано
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ресио ИкерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
28 Морено ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.5
|2.
|Лобете Хулен
|1
|0.5
|3.
|Барренечеа Андер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|3.
|Муньос Айхен
|1
|0
|4.
|Субименди Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зидан Люка
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =2 -8Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Райо Вальекано: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Райо Вальекано 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Райо Вальекано 2:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:0 Реал Сосьедад Примера Райо Вальекано 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:0 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 4:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 4:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
|5.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Реал Сосьедад
93.2% (124)
Ничья
6% (8)
Райо Вальекано
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
54.96% (72)
Нет
45.04% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.1% (52)
2:0 Реал Сосьедад
27.8% (37)
1:0 Реал Сосьедад
12.8% (17)
3:1 Реал Сосьедад
8.3% (11)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:0 Реал Сосьедад
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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