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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7652
Райо Вальекано
0'
26' Желтая карточка
Трехо Оскар
55' Желтая карточка
Комесанья Санти
66' Желтая карточка
Балью Иван
1:0
68' Пенальти
Оярсабаль Микель
86' Желтая карточка
Исак Александр
90' Желтая карточка
Пачеко Хон
90' Желтая карточка
Гарсия Франсиско
90' Желтая карточка
Ираола Андони
90' Желтая карточка
Ле Норман Робен
90'+7
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
17
Меркеланс
Мартин
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
11
Мартин
Андрес
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Трехо Оскар
55'
 
Комесанья Санти
63'
 
Паласон Иси
Меркеланс Мартин
66'
 
Балью Иван
68'
Оярсабаль Микель
1:0
74'
 
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
74'
 
Нтекья Ранди
Мартин Андрес
74'
 
Сисс Пате
Валентин Оскар
77'
Янузай Аднан
Сильва Давид
 
81'
Гуриди Хон
Мерино Микель
 
81'
Порту Кристиан
Барренечеа Андер
 
86'
Исак Александр
 
87'
 
Касми Ясин
Комесанья Санти
88'
Пачеко Хон
Муньос Айхен
 
88'
Гевара Андер
Исак Александр
 
90'
Пачеко Хон
 
90'
 
Гарсия Франсиско
90'
 
Ираола Андони
90'
Ле Норман Робен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 2 (1) 1
2. Лобете Хулен 1 0.5
3. Барренечеа Андер 0 0
Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 2 0
2. Ариц Элустондо 1 0
3. Исак Александр 1 0
4. Муньос Айхен 1 0
5. Субименди Мартин 1 0
6. Пачеко Хон 1 0
Райо Вальекано
# Игрок      
1. Зидан Люка 0 1
2. Ираола Андони 1 0
3. Трехо Оскар 1 0
4. Балью Иван 1 0
5. Комесанья Санти 1 0
6. Гарсия Франсиско III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Райо Вальекано 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано
Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона Альмерия 0:1 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Райо Вальекано: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Примера
Райо Вальекано 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Райо Вальекано 2:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:0 Реал Сосьедад Примера Райо Вальекано 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:0 Райо Вальекано Примера Реал Сосьедад 4:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 4:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Эльче 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эльче 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
2. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
3. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
4. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
5. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Реал Сосьедад 93.2% (124)
X 6% (8)
Райо Вальекано 0.8% (1)
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано

Исход игры
Реал Сосьедад
93.2% (124)
Ничья
6% (8)
Райо Вальекано
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
54.96% (72)
Нет
45.04% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.1% (52)
2:0 Реал Сосьедад
27.8% (37)
1:0 Реал Сосьедад
12.8% (17)
3:1 Реал Сосьедад
8.3% (11)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:0 Реал Сосьедад
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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