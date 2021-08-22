Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Бебе Тьягу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

94' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Рефери не любит споров - именно за это Andoni Iraola сейчас получил желтую

92' Янузай Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Рефери не любит споров - именно за это Хон Пачеко сейчас получил желтую

88' Тактическая замена. Муньос Айхен уходит с поля и его заменяет Хон Пачеко

86' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

85' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Исак Александр имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

85' Порту Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом

83' Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали

82' Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Субименди Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Должен был быть гол! Исак Александр имел отличный шанс, но Столе Димитриевски не дал голу состоятся!

78' Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали

76' Сильва Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Муньос Айхен из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

73' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Отличные скиллы показывает Барренечеа Андер , обводя своих соперников

72' Оярсабаль Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Г О О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Столе Димитриевски прыгнул не в ту сторону.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Норман Робен получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ле Норман Робен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Балью Иван получил желтую карточку от судьи

65' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Столе Димитриевски отбил мяч на угловой после удара Барренечеа Андер из штрафной площади.

65' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Почти гол! Ариц Элустондо пробил головой по воротам, но Столе Димитриевски спас!

62' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Как он промахнулся? Савельич Эстебан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Плохо сыграл Ариц Элустондо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи

55' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

53' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Мартин Андрес видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

52' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Как он промахнулся? Сильва Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 7652 болельщиков

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.