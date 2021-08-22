С правого фланга выполнил прострел Корреа в чужую штрафную - на выходе уверенно сыграл голкипер "Эльче", забрав сферу в перчатки.

Вообще, конечно, матч наискучнейший мы смотрим. По сути, всего один момент был у команд на двоих в первом тайме, и его реализовали игроки "Атлетико".

Касилья на сей раз не ошибся на выходе, выбив мяч подальше от своих ворот. Не позволил он Коррее забить свой второй гол в этом поединке.

Пытался через себя пробить Милья, но не попал он в ворота. Снаряд полетел значительно выше цели. Такими ударами вряд ли можно кого-то удивить.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди мадридский "Атлетико".

41' Лемар из глубины забрасывал мяч на Коррею, который пробросил мяч себе на ход, но дело закончилось для футболиста мадридской команды потерей.

40' 5 минут до конца первого тайма. Не похоже, что "Эльче" удастся создать хоть какую-то опасность у ворот соперника. Уж больно слабой выглядит атака гостей.

38' Да, ошибся, конечно, Касилья на ровном месте, промахнувшись мимо мяча. В итоге сфера укатилась за пределы футбольного поля. Все было в этом эпизоде в руках голкипера.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРРЕА! 1:0!

Все-таки забили гол хозяева. Из глубины пас последовал на Коррею, который вышел на ворота, воспользовался ошибкой вратаря при выносе снаряда, и направил мяч мимо защитника, точно в левую "девятку"!

36' Снова Лемар на скорости сместился с правого фланга в центр, после чего нанес удар в ближний правый угол, и мяч прошел рядом со стойкой!

35' Еще один штрафной для "Атлетико". Лемар выполнял навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. Сфера ушла за пределы газона.

33' Просит Симеоне судью принимать более объективные решения. Кажется наставнику "Атлетико", что чересчур долго рефери решает, когда ему дать свисток, а когда разрешить встречу продолжить.

32' Даже близко к воротам соперника мадридцам не удается подобраться. "Эльче" все целиком и полностью контролирует. Повторюсь, такими темпами забить гол не удастся.

31' Кондогбия прорвался к воротам соперника и попытался выполнить прострел в районе 11-метровой отметки, но мяч попал в защитника, улетев за боковую.

30' Полчаса отыграли соперники. Фанаты "Атлетико" ведут себя активнейшим образом. Но сами игроки мадридцев пока проявляют себя не лучшим образом.

28' Водная пауза в нашей встрече. Диего Симеоне попытается воспользоваться ею по максимуму, чтобы взбодрить свой коллектив и заставить его двигаться чуть активнее.

27' Опасный стандарт заработали футболисты "Эльче". Последовал удар с 23-х метров от Фиделя, и мяч полетел чуть выше цели.

26' Де Пауль фолит в районе центрального круга. Без карточки желтого цвета дело обошлось, хотя все было на грани.

25' Кондогбия получил толчок в спину. Фол в атаке у "Эльче" фиксирует главный арбитр встречи. Команды начали играть в осторожный футбол.

24' "Эльче" занял правильную позицию в игре. Команда гостей приятное впечатление создает от своей игры. По крайней мере, у "Атлетико" масса проблем в атаке.

22' Диего Симеоне пытается подбодрить свою команду, которая увязла с мячом на своей половине поля. Пока толком атака не идет у "матрасников". Много ошибаются они.

21' В офсайде снова оказался Карраско. Хотя на повторе видно, что положения "вне игры" не было даже близко.

20' Практически половина первого тайма у нас миновала. Будут ли голы в этой игре? Не похоже, что матч будет результативным.

18' Рванул Корреа сейчас к игровому снаряду, но слишком сильной была передача от Карраско. Сфера укатилась за пределы футбольного поля.

17' Лемар в атаке нарушил правил. Тянулся он к мячу, но в подкате срубил одного из своих соперников. Очередной свисток и снова пауза в игре.

16' Милью, возможно, не по правилам оттеснили от себя соперники, но в этой ситуации судьи не зафиксировали нарушение правил.

15' Корреа пытался продавить оборону соперника по левой бровке, но в итоге слишком далеко отпустил от себя снаряд, позволив последнему выкатиться за пределы газона.

14' Большим преимущество владеет, конечно, "Атлетико", но пока даже до опасных ударов по воротам "индейцам" мяч довести не удается. Все слишком предсказуемо у подопечных Симеоне.

13' Льоренте выполнил прострел с правого фланга, но защитник сыграл на подстраховке. При этом, сфера попала в ногу игроку обороны "Атлетико" и спланировала за лицевую. От ворот.

11' Нервничают наставники у кромки поля. В то же самое время, Сауль упускает мяч за пределы футбольного газона, не сохраняя сферу в игре.

10' Нельзя сказать, что уж больно активно играет "Атлетико" на половине поля противника. Как-то осторожно начинают "индейцы", как будто выманивая соперника на себя.

9' Савича завалили соперники на газон. Получил еще и удар по ногам защитник "Атлетико". Судья тут же дал свисток, определив нарушение правил.

8' Еще один прострел в штрафную от Карраско на дальнюю штангу, где оказываются только игроки "Эльче". Следует вынос сферы за пределы газона.

6' Карраско на Корреа простреливал с правого фланга, но защитник пытался выбить мяч на угловой. Впрочем, за лицевую сфера так и не улетела. Роко догнал сферу у лицевой, после чего отправил ее боковую линию.

5' С первых минут встречи оба наставника заняли место у кромки поля. Руководят они игровым процессом достаточно активно. "Эльче" подвергается серьезному давлению со стороны противника.

4' Первый угловой заработали футболисты "Атлетико" после прострела с правого фланга. Корнер подали игроки мадридской команды, но пробить им в результате так и не удалось.

3' Владеет инициативой "Атлетико" на первых минутах встречи. Команда перекатывает сферу с фланга на фланг, пытаясь найти и прощупать слабое место в обороне соперника.

2' Футболисты "Атлетико" вышли сегодня на поле в своих традиционных красно-белых футболках и синих трусах, в то время, как игроки "Эльче" предстали перед нами в черном обмундировании.