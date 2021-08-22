Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетико М
1:0
Перерыв
Стадион: Ванда Метрополитано
Эльче
1:0
39' ГолКорреа Анхель
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
11
Лемар
Тома
22
Мохика
Хоан
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бри ДиегоПолузащитник
-
30 Морено СесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Анхель
|3
|1.5
|2.
|Ньигес Сауль
|0
|0
|3.
|Лемар Тома
|0
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрмосо Марио
|0
|1
|2.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|3.
|Лемар Тома
|1
|0
|4.
|Карраско Янник
|1
|0
|5.
|Хименес Хосе
|1
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М
Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Эльче Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес
Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Эльче
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эльче
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|2.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|4.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|5.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
|5.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Эльче
Исход игры
Атлетико М
100% (135)
Ничья
0% (0)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.56% (30)
Меньше
77.44% (103)
Обе команды забьют
Да
15.04% (20)
Нет
84.96% (113)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
66.7% (90)
1:0 Атлетико М
9.6% (13)
3:1 Атлетико М
7.4% (10)
3:0 Атлетико М
7.4% (10)
2:1 Атлетико М
6.7% (9)
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