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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
1:0
Перерыв

Стадион:
Эльче
0'
1:0
39' Гол
Корреа Анхель
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
8
Ньигес
Сауль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
1
Касилья
Кико
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
8
Гутьеррес
Хосе
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Атлетико М
4-4-2
Эльче
5-3-2

Ход матча

39'
Корреа Анхель
(Де Пауль Родриго)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 3 1.5
2. Ньигес Сауль 0 0
3. Лемар Тома 0 0
4. Де Пауль Родриго 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Эрмосо Марио 0 1
2. Кондогбия Жоффрей 1 0
3. Лемар Тома 1 0
4. Карраско Янник 1 0
5. Хименес Хосе 1 0
6. Льоренте Маркос 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Эльче 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М
Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Эльче Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес
Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Эльче 0:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 3:1 Эльче Ла Лига Атлетико М 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Атлетико М Кубок Короля
Атлетико М 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Эльче 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эльче 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
2. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
3. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
4. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
5. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди мадридский "Атлетико".
  • 45'
    Пытался через себя пробить Милья, но не попал он в ворота. Снаряд полетел значительно выше цели. Такими ударами вряд ли можно кого-то удивить.
  • 44'
    Касилья на сей раз не ошибся на выходе, выбив мяч подальше от своих ворот. Не позволил он Коррее забить свой второй гол в этом поединке.
  • 43'
    Вообще, конечно, матч наискучнейший мы смотрим. По сути, всего один момент был у команд на двоих в первом тайме, и его реализовали игроки "Атлетико".
  • 42'
    С правого фланга выполнил прострел Корреа в чужую штрафную - на выходе уверенно сыграл голкипер "Эльче", забрав сферу в перчатки.
  • 41'
    Лемар из глубины забрасывал мяч на Коррею, который пробросил мяч себе на ход, но дело закончилось для футболиста мадридской команды потерей.
  • 40'
    5 минут до конца первого тайма. Не похоже, что "Эльче" удастся создать хоть какую-то опасность у ворот соперника. Уж больно слабой выглядит атака гостей.
  • 38'
    Да, ошибся, конечно, Касилья на ровном месте, промахнувшись мимо мяча. В итоге сфера укатилась за пределы футбольного поля. Все было в этом эпизоде в руках голкипера.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРРЕА! 1:0!
    Все-таки забили гол хозяева. Из глубины пас последовал на Коррею, который вышел на ворота, воспользовался ошибкой вратаря при выносе снаряда, и направил мяч мимо защитника, точно в левую "девятку"!
  • Опасный момент
    36'
    Снова Лемар на скорости сместился с правого фланга в центр, после чего нанес удар в ближний правый угол, и мяч прошел рядом со стойкой!
  • Фол, нарушение
    35'
    Еще один штрафной для "Атлетико". Лемар выполнял навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. Сфера ушла за пределы газона.
  • 33'
    Просит Симеоне судью принимать более объективные решения. Кажется наставнику "Атлетико", что чересчур долго рефери решает, когда ему дать свисток, а когда разрешить встречу продолжить.
  • 32'
    Даже близко к воротам соперника мадридцам не удается подобраться. "Эльче" все целиком и полностью контролирует. Повторюсь, такими темпами забить гол не удастся.
  • 31'
    Кондогбия прорвался к воротам соперника и попытался выполнить прострел в районе 11-метровой отметки, но мяч попал в защитника, улетев за боковую.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Фанаты "Атлетико" ведут себя активнейшим образом. Но сами игроки мадридцев пока проявляют себя не лучшим образом.
  • 28'
    Водная пауза в нашей встрече. Диего Симеоне попытается воспользоваться ею по максимуму, чтобы взбодрить свой коллектив и заставить его двигаться чуть активнее.
  • 27'
    Опасный стандарт заработали футболисты "Эльче". Последовал удар с 23-х метров от Фиделя, и мяч полетел чуть выше цели.
  • Фол, нарушение
    26'
    Де Пауль фолит в районе центрального круга. Без карточки желтого цвета дело обошлось, хотя все было на грани.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кондогбия получил толчок в спину. Фол в атаке у "Эльче" фиксирует главный арбитр встречи. Команды начали играть в осторожный футбол.
  • 24'
    "Эльче" занял правильную позицию в игре. Команда гостей приятное впечатление создает от своей игры. По крайней мере, у "Атлетико" масса проблем в атаке.
  • 22'
    Диего Симеоне пытается подбодрить свою команду, которая увязла с мячом на своей половине поля. Пока толком атака не идет у "матрасников". Много ошибаются они.
  • Офсайд
    21'
    В офсайде снова оказался Карраско. Хотя на повторе видно, что положения "вне игры" не было даже близко. 
  • 20'
    Практически половина первого тайма у нас миновала. Будут ли голы в этой игре? Не похоже, что матч будет результативным.
  • 18'
    Рванул Корреа сейчас к игровому снаряду, но слишком сильной была передача от Карраско. Сфера укатилась за пределы футбольного поля.
  • Фол, нарушение
    17'
    Лемар в атаке нарушил правил. Тянулся он к мячу, но в подкате срубил одного из своих соперников. Очередной свисток и снова пауза в игре.
  • Судья
    16'
    Милью, возможно, не по правилам оттеснили от себя соперники, но в этой ситуации судьи не зафиксировали нарушение правил.
  • 15'
    Корреа пытался продавить оборону соперника по левой бровке, но в итоге слишком далеко отпустил от себя снаряд, позволив последнему выкатиться за пределы газона.
  • 14'
    Большим преимущество владеет, конечно, "Атлетико", но пока даже до опасных ударов по воротам "индейцам" мяч довести не удается. Все слишком предсказуемо у подопечных Симеоне.
  • 13'
    Льоренте выполнил прострел с правого фланга, но защитник сыграл на подстраховке. При этом, сфера попала в ногу игроку обороны "Атлетико" и спланировала за лицевую. От ворот.
  • 11'
    Нервничают наставники у кромки поля. В то же самое время, Сауль упускает мяч за пределы футбольного газона, не сохраняя сферу в игре.
  • 10'
    Нельзя сказать, что уж больно активно играет "Атлетико" на половине поля противника. Как-то осторожно начинают "индейцы", как будто выманивая соперника на себя.
  • Фол, нарушение
    9'
    Савича завалили соперники на газон. Получил еще и удар по ногам защитник "Атлетико". Судья тут же дал свисток, определив нарушение правил.
  • 8'
    Еще один прострел в штрафную от Карраско на дальнюю штангу, где оказываются только игроки "Эльче". Следует вынос сферы за пределы газона.
  • 6'
    Карраско на Корреа простреливал с правого фланга, но защитник пытался выбить мяч на угловой. Впрочем, за лицевую сфера так и не улетела. Роко догнал сферу у лицевой, после чего отправил ее боковую линию.
  • 5'
    С первых минут встречи оба наставника заняли место у кромки поля. Руководят они игровым процессом достаточно активно. "Эльче" подвергается серьезному давлению со стороны противника.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой заработали футболисты "Атлетико" после прострела с правого фланга. Корнер подали игроки мадридской команды, но пробить им в результате так и не удалось.
  • 3'
    Владеет инициативой "Атлетико" на первых минутах встречи. Команда перекатывает сферу с фланга на фланг, пытаясь найти и прощупать слабое место в обороне соперника.
  • 2'
    Футболисты "Атлетико" вышли сегодня на поле в своих традиционных красно-белых футболках и синих трусах, в то время, как игроки "Эльче" предстали перед нами в черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Мадриде! Удачи командам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
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Где смотреть матч Атлетико М 1:0 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Эльче

Исход игры
Атлетико М
100% (135)
Ничья
0% (0)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.56% (30)
Меньше
77.44% (103)
Обе команды забьют
Да
15.04% (20)
Нет
84.96% (113)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
66.7% (90)
1:0 Атлетико М
9.6% (13)
3:1 Атлетико М
7.4% (10)
3:0 Атлетико М
7.4% (10)
2:1 Атлетико М
6.7% (9)
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