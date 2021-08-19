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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Эльче

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 2 2
2. Ньигес Сауль 0 0
3. Лемар Тома 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Эрмосо Марио 0 1
2. Кондогбия Жоффрей 1 0
3. Лемар Тома 1 0
4. Карраско Янник 1 0
5. Хименес Хосе 1 0
6. Льоренте Маркос 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Эльче 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М
Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Эльче Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес
Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Эльче 0:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 3:1 Эльче Ла Лига Атлетико М 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Атлетико М Кубок Короля
Атлетико М 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
3. Сельта Мальо Уго 0 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
5. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Атлетико М 100% (45)
    X 0% (0)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Эльче
    1.26
    6.49
    19.74
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Атлетико М - Эльче онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Эльче

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.45% (9)
    Меньше
    79.55% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    11.36% (5)
    Нет
    88.64% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    66.7% (30)
    1:0 Атлетико М
    11.1% (5)
    3:0 Атлетико М
    6.7% (3)
    3:1 Атлетико М
    4.4% (2)
    2:1 Атлетико М
    4.4% (2)
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