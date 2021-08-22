Аргентина: Лига професьональ 2021
Сан-Лоренсо
0:1
Первый тайм: 15'
Аргентинос Хуниорс
0:1
4' ГолNicolas Reniero
14
Bruno
Pitton
27
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
4'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.29
|2.
|Перуцци Джино
|1
|0.14
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.14
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.14
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|2
|0.29
|2.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.14
|3.
|Lucas Villalba
|1
|0.14
|4.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.14
|5.
|Matias Romero1
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Siro Rosane
|0
|1
|5.
|Ортигоса Нестор
|1
|0
|6.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|7.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|8.
|Federico Gattoni
|1
|0
|9.
|Alexander Diaz
|1
|0
|10.
|Julian Palacios
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|2.
|Lucas Villalba
|2
|0
|3.
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|4.
|Cesar Florentin
|2
|0
|5.
|Кабрера Хавьер
|0
|1
|6.
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|7.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|8.
|Luciano Gomez
|1
|0
|9.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|10.
|Matias Romero1
|1
|0
|11.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|12.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Лоренсо
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Аргентинос Хуниорс
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Копа де ла Суперлига Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:3 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:3 Аргентинос Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0