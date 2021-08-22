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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сан-Лоренсо
0:1
Первый тайм: 15'
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
4' Гол
Nicolas Reniero
15'
12
Sebastian
Alberto
Torrico
4
Marcelo
Herrera2
3
Сапата
Кристиан
32
Francisco
Flores
14
Bruno
Pitton
20
Ортигоса
Нестор
27
Jalil
Elias
34
Julian
Palacios
33
Alexander
Diaz
40
Alexis
Sabella
9
Ди
Санто
Франко
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
15
Jonathan
Sandoval
17
Franco
Moyano
10
Cesar
Florentin
6
Lucas
Villalba
8
Gabriel
Carabajal
27
Ауче
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

Ход матча

4'
0:1
Nicolas Reniero

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 2 0.29
2. Перуцци Джино 1 0.14
3. Alexis Sabella 1 0.14
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.14
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 2 0.29
2. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.14
3. Lucas Villalba 1 0.14
4. Mateo Agustin Coronel 1 0.14
5. Matias Romero1 1 0.14

Карточки

Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Перуцци Джино 3 1
2. Gabriel Rojas1 3 1
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Siro Rosane 0 1
5. Ортигоса Нестор 1 0
6. Сапата Кристиан 1 0
7. Nicolas Fernandez I 1 0
8. Federico Gattoni 1 0
9. Alexander Diaz 1 0
10. Julian Palacios 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Jonathan David Gomez 2 0
2. Lucas Villalba 2 0
3. Kevin Mac Allister 2 0
4. Cesar Florentin 2 0
5. Кабрера Хавьер 0 1
6. Miguel Angel Torren 1 0
7. Ауче Габриэль 1 0
8. Luciano Gomez 1 0
9. Nicolas Reniero 1 0
10. Matias Romero1 1 0
11. Marco Di Cesare 1 0
12. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Лоренсо 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Аргентинос Хуниорс 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Лига професиональ Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Кубок Диего Марадоны Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Копа де ла Суперлига Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:3 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:3 Аргентинос Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Сан-Лоренсо Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
8. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 0:1 7 2 2 3 5 - 9 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Сан-Лоренсо 0:1 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.40
4.90
2.06
Все Коэффициенты
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