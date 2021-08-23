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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сан-Лоренсо
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
4' Гол
Nicolas Reniero
42' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
45' Желтая карточка
Ортигоса Нестор
48' Желтая карточка
Gabriel Carabajal
49' Желтая карточка
Marcelo Herrera2
67' Желтая карточка
Сапата Кристиан
68' Желтая карточка
Lucas Villalba
84' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90'+6
12
Sebastian
Alberto
Torrico
4
Marcelo
Herrera2
3
Сапата
Кристиан
32
Francisco
Flores
14
Bruno
Pitton
20
Ортигоса
Нестор
27
Jalil
Elias
34
Julian
Palacios
33
Alexander
Diaz
40
Alexis
Sabella
9
Ди
Санто
Франко
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
15
Jonathan
Sandoval
17
Franco
Moyano
10
Cesar
Florentin
6
Lucas
Villalba
8
Gabriel
Carabajal
27
Ауче
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 2 0.29
2. Перуцци Джино 1 0.14
3. Alexis Sabella 1 0.14
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.14
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 2 0.29
2. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.14
3. Lucas Villalba 1 0.14
4. Mateo Agustin Coronel 1 0.14
5. Matias Romero1 1 0.14

Карточки

Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Перуцци Джино 3 1
2. Gabriel Rojas1 3 1
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Ортигоса Нестор 2 0
5. Сапата Кристиан 2 0
6. Siro Rosane 0 1
7. Nicolas Fernandez I 1 0
8. Federico Gattoni 1 0
9. Alexander Diaz 1 0
10. Marcelo Herrera2 1 0
11. Julian Palacios 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Jonathan David Gomez 3 0
2. Lucas Villalba 3 0
3. Kevin Mac Allister 3 0
4. Cesar Florentin 2 0
5. Кабрера Хавьер 0 1
6. Miguel Angel Torren 1 0
7. Ауче Габриэль 1 0
8. Gabriel Carabajal 1 0
9. Luciano Gomez 1 0
10. Nicolas Reniero 1 0
11. Matias Romero1 1 0
12. Marco Di Cesare 1 0
13. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Лоренсо 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Аргентинос Хуниорс 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Лига професиональ Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Кубок Диего Марадоны Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Копа де ла Суперлига Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:3 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:3 Аргентинос Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Сан-Лоренсо Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Ривер Плейт 1:1 7 3 2 2 13 - 6 11
10. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Химнасия Ла-Плата 1:1 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
16. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
17. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Химнасия Ла-Плата 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 1:1 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ривер Плейт 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
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