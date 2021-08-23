Аргентина: Лига професьональ 2021
Сан-Лоренсо
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0:1
4' ГолNicolas Reniero
42' Желтая карточкаKevin Mac Allister
45' Желтая карточкаОртигоса Нестор
48' Желтая карточкаGabriel Carabajal
49' Желтая карточкаMarcelo Herrera2
67' Желтая карточкаСапата Кристиан
68' Желтая карточкаLucas Villalba
84' Желтая карточкаJonathan David Gomez
14
Bruno
Pitton
27
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
4'
0:1
45'
49'
67'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.29
|2.
|Перуцци Джино
|1
|0.14
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.14
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.14
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|2
|0.29
|2.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.14
|3.
|Lucas Villalba
|1
|0.14
|4.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.14
|5.
|Matias Romero1
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|5.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|6.
|Siro Rosane
|0
|1
|7.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|8.
|Federico Gattoni
|1
|0
|9.
|Alexander Diaz
|1
|0
|10.
|Marcelo Herrera2
|1
|0
|11.
|Julian Palacios
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|2.
|Lucas Villalba
|3
|0
|3.
|Kevin Mac Allister
|3
|0
|4.
|Cesar Florentin
|2
|0
|5.
|Кабрера Хавьер
|0
|1
|6.
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|7.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|8.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|9.
|Luciano Gomez
|1
|0
|10.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|11.
|Matias Romero1
|1
|0
|12.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|13.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Лоренсо
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Аргентинос Хуниорс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Копа де ла Суперлига Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:3 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:3 Аргентинос Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Ривер Плейт
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|10.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|1:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ривер Плейт
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0