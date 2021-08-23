Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 53'
Ривер Плейт
0:1
3' ГолСуарес Матиас
1:1
7' ГолLuis Miguel Rodriguez
13' Желтая карточкаBraian Romero
48' Желтая карточкаСукулини Бруно
17
Рей
Родриго
43
Erik
Ramirez
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
16
Alex
Vigo
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
16 Alex VigoЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
3'
7'
13'
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.29
|2.
|Guillermo Fratta
|2
|0.29
|3.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.14
|4.
|Leonardo Morales
|1
|0.14
|5.
|Алеман Брайн
|1
|0.14
|6.
|Leandro Contin
|0
|0
|7.
|Francisco Gerometta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|3
|0.43
|2.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.43
|3.
|Braian Romero
|3
|0.43
|4.
|Сукулини Бруно
|1
|0.14
|5.
|Зидан Энцо
|1
|0.14
|6.
|Диас Пауло
|1
|0.14
|7.
|Альварес Хулиан
|1
|0.14
|8.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|9.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|10.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel Insurralde
|2
|1
|2.
|Nery Leyes
|1
|1
|3.
|Francisco Gerometta
|2
|0
|4.
|Leonardo Morales
|1
|0
|5.
|Leandro Contin
|1
|0
|6.
|Guillermo Fratta
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|2.
|Каско Милтон
|2
|0
|3.
|Braian Romero
|2
|0
|4.
|Армани Франко
|2
|0
|5.
|Суарес Матиас
|1
|0
|6.
|Agustin Fontana
|1
|0
|7.
|Диас Пауло
|1
|0
|8.
|Рохас Роберт
|1
|0
|9.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|10.
|Alex Vigo
|1
|0
|11.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|12.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Ривер Плейт
|8.33% (1)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =7 -7Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата 0:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:3 Ривер Плейт Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 4:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Ривер Плейт
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|10.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|1:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ривер Плейт
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0