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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 53'
Ривер Плейт
0'
0:1
3' Гол
Суарес Матиас
1:1
7' Гол
Luis Miguel Rodriguez
13' Желтая карточка
Braian Romero
48' Желтая карточка
Сукулини Бруно
53'
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
8
Luis
Miguel
Rodriguez
15
Harrinson
Mancilla
22
Matias
Miranda
43
Erik
Ramirez
7
Карбонеро
Йохан
30
Rodrigo
Holgado
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
16
Alex
Vigo
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
11
Де
ла
Крус
Николас
31
Santiago
Simon
7
Суарес
Матиас
19
Braian
Romero
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матеас Перез Гарсия 2 0.29
2. Guillermo Fratta 2 0.29
3. Luis Miguel Rodriguez 1 0.14
4. Leonardo Morales 1 0.14
5. Алеман Брайн 1 0.14
6. Leandro Contin 0 0
7. Francisco Gerometta 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 3 0.43
2. Де ла Крус Николас 3 0.43
3. Braian Romero 3 0.43
4. Сукулини Бруно 1 0.14
5. Зидан Энцо 1 0.14
6. Диас Пауло 1 0.14
7. Альварес Хулиан 1 0.14
8. Fabricio Angileri 0 0
9. Пинола Хавьер II 0 0
10. Benjamin Rollheiser 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Manuel Insurralde 2 1
2. Nery Leyes 1 1
3. Francisco Gerometta 2 0
4. Leonardo Morales 1 0
5. Leandro Contin 1 0
6. Guillermo Fratta 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 3 0
2. Каско Милтон 2 0
3. Braian Romero 2 0
4. Армани Франко 2 0
5. Суарес Матиас 1 0
6. Agustin Fontana 1 0
7. Диас Пауло 1 0
8. Рохас Роберт 1 0
9. Jose Antonio Paradela 1 0
10. Alex Vigo 1 0
11. Benjamin Rollheiser 1 0
12. Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)
 Ривер Плейт 8.33% (1) 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Кубок Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Суперлига
Химнасия Ла-Плата 0:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:3 Ривер Плейт Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 4:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Ривер Плейт 1:1 7 3 2 2 13 - 6 11
10. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Химнасия Ла-Плата 1:1 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
16. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
17. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Химнасия Ла-Плата 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 1:1 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ривер Плейт 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Брайан Ромеро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Ривер Плейт
7.20
3.90
1.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт онлайн




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