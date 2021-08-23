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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
3' Гол
Суарес Матиас
1:1
7' Гол
Luis Miguel Rodriguez
13' Желтая карточка
Braian Romero
48' Желтая карточка
Сукулини Бруно
59' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
74' Желтая карточка
Matias Melluso
74' Желтая карточка
Каско Милтон
89' Желтая карточка
Лихт Лукас
90'+6
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
8
Luis
Miguel
Rodriguez
15
Harrinson
Mancilla
22
Matias
Miranda
43
Erik
Ramirez
7
Карбонеро
Йохан
30
Rodrigo
Holgado
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
16
Alex
Vigo
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
11
Де
ла
Крус
Николас
31
Santiago
Simon
7
Суарес
Матиас
19
Braian
Romero
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матеас Перез Гарсия 2 0.29
2. Guillermo Fratta 2 0.29
3. Luis Miguel Rodriguez 1 0.14
4. Leonardo Morales 1 0.14
5. Алеман Брайн 1 0.14
6. Francisco Gerometta 0 0
7. Leandro Contin 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 3 0.43
2. Де ла Крус Николас 3 0.43
3. Braian Romero 3 0.43
4. Сукулини Бруно 1 0.14
5. Зидан Энцо 1 0.14
6. Диас Пауло 1 0.14
7. Альварес Хулиан 1 0.14
8. Fabricio Angileri 0 0
9. Пинола Хавьер II 0 0
10. Benjamin Rollheiser 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Manuel Insurralde 2 1
2. Nery Leyes 1 1
3. Francisco Gerometta 2 0
4. Лихт Лукас 1 0
5. Leonardo Morales 1 0
6. Leandro Contin 1 0
7. Guillermo Fratta 1 0
8. Matias Melluso 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Каско Милтон 3 0
2. Карраскаль Хорхе 3 0
3. Braian Romero 2 0
4. Армани Франко 2 0
5. Суарес Матиас 1 0
6. Сукулини Бруно 1 0
7. Agustin Fontana 1 0
8. Диас Пауло 1 0
9. Де ла Крус Николас 1 0
10. Рохас Роберт 1 0
11. Jose Antonio Paradela 1 0
12. Alex Vigo 1 0
13. Benjamin Rollheiser 1 0
14. Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Ривер Плейт 15.38% (2) 0 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Кубок Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Суперлига
Химнасия Ла-Плата 0:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:3 Ривер Плейт Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 4:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
10. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
16. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
17. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Брайан Ромеро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт онлайн




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