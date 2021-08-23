Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0:1
3' ГолСуарес Матиас
1:1
7' ГолLuis Miguel Rodriguez
13' Желтая карточкаBraian Romero
48' Желтая карточкаСукулини Бруно
59' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
74' Желтая карточкаMatias Melluso
74' Желтая карточкаКаско Милтон
89' Желтая карточкаЛихт Лукас
17
Рей
Родриго
43
Erik
Ramirez
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
16
Alex
Vigo
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
16 Alex VigoЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
3'
7'
13'
48'
74'
74'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.29
|2.
|Guillermo Fratta
|2
|0.29
|3.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.14
|4.
|Leonardo Morales
|1
|0.14
|5.
|Алеман Брайн
|1
|0.14
|6.
|Francisco Gerometta
|0
|0
|7.
|Leandro Contin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|3
|0.43
|2.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.43
|3.
|Braian Romero
|3
|0.43
|4.
|Сукулини Бруно
|1
|0.14
|5.
|Зидан Энцо
|1
|0.14
|6.
|Диас Пауло
|1
|0.14
|7.
|Альварес Хулиан
|1
|0.14
|8.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|9.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|10.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel Insurralde
|2
|1
|2.
|Nery Leyes
|1
|1
|3.
|Francisco Gerometta
|2
|0
|4.
|Лихт Лукас
|1
|0
|5.
|Leonardo Morales
|1
|0
|6.
|Leandro Contin
|1
|0
|7.
|Guillermo Fratta
|1
|0
|8.
|Matias Melluso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каско Милтон
|3
|0
|2.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|3.
|Braian Romero
|2
|0
|4.
|Армани Франко
|2
|0
|5.
|Суарес Матиас
|1
|0
|6.
|Сукулини Бруно
|1
|0
|7.
|Agustin Fontana
|1
|0
|8.
|Диас Пауло
|1
|0
|9.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|10.
|Рохас Роберт
|1
|0
|11.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|12.
|Alex Vigo
|1
|0
|13.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|14.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Ривер Плейт
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =7 -7Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата 0:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:3 Ривер Плейт Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 4:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|10.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0