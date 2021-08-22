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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 19'
Тальерес Кордоба
0' 19'
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
2
Franco
Calderon
28
Juan
Portillo
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
19
Mauro
Pitton
10
Martin
Ezequiel
Canete
18
Nicolas
Penailillo
29
Daniel
Juarez
34
Kevin
Zenon
20
Nicolas
Cordero
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
10
Hector
Fertoli
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
28
Carlos
Auzqui
23
Mateo
Retegui
21
Angelo
Martino
Унион Санта-Фе
3-4-2-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.29
2. Martin Ezequiel Canete 1 0.14
3. Cristian Insaurralde 1 0.14
4. Lucas Esquivel 1 0.14
5. Juan Manuel Garcia 0 0
6. Federico Vera 0 0
7. Gaston Gonzalez2 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 0.29
2. Enzo Hernan Diaz 2 0.29
3. Майкл Сантос 1 0.14
4. Hector Fertoli 1 0.14
5. Diego Valoyes 1 0.14
6. Angelo Martino 1 0.14
7. Мендез Начо 0 0
8. Diego Garcia VI 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Portillo 3 0
2. Emanuel Britez 1 1
3. Lucas Esquivel 1 1
4. Martin Ezequiel Canete 2 0
5. Корвалан Клаудио 1 0
6. Juan Manuel Garcia 1 0
7. Nicolas Cordero 1 0
8. Daniel Juarez 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Nahuel Tenaglia 3 0
2. Рафа II 2 0
3. Diego Valoyes 2 0
4. Enzo Hernan Diaz 2 0
5. Carlos Auzqui 1 0
6. Francis Mac Allister 1 0
7. Federico Navarro 1 0
8. Julian Malatini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 0 0 40% (2) 0 0 60% (3)
 Тальерес Кордоба 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд
Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато Парана
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Лига професиональ Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба Суперлига
Унион Санта-Фе 4:2 Тальерес Кордоба Примера Тальерес Кордоба 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Тальерес Кордоба Примера Б Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба Националь Б Унион Санта-Фе 3:1 Тальерес Кордоба Националь Б Тальерес Кордоба 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
6. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
7. Тальерес Кордоба 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Унион Санта-Фе 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
22. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
23. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Унион Санта-Фе 0:0 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
19. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
23. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Тальерес Кордоба 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Тальерес Кордоба
2.88
3.18
2.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:0 Тальерес Кордоба онлайн




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