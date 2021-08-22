Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 19'
Тальерес Кордоба
19
Mauro
Pitton
34
Kevin
Zenon
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.29
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.14
|3.
|Cristian Insaurralde
|1
|0.14
|4.
|Lucas Esquivel
|1
|0.14
|5.
|Juan Manuel Garcia
|0
|0
|6.
|Federico Vera
|0
|0
|7.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|0.29
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0.29
|3.
|Майкл Сантос
|1
|0.14
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.14
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.14
|6.
|Angelo Martino
|1
|0.14
|7.
|Мендез Начо
|0
|0
|8.
|Diego Garcia VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Emanuel Britez
|1
|1
|3.
|Lucas Esquivel
|1
|1
|4.
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|5.
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|6.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|7.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|8.
|Daniel Juarez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|2.
|Рафа II
|2
|0
|3.
|Diego Valoyes
|2
|0
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|5.
|Carlos Auzqui
|1
|0
|6.
|Francis Mac Allister
|1
|0
|7.
|Federico Navarro
|1
|0
|8.
|Julian Malatini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|40% (2)
|0
|0
|60% (3)
|Тальерес Кордоба
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =10 -5Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд
Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато Парана
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|7.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|22.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|23.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|23.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0