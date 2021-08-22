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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
21' Желтая карточка
Juan Sforza
36' Желтая карточка
Facundo Almada
44' Желтая карточка
Лема Кристиан
45' Желтая карточка
Перес Пабло
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
8
Перес
Пабло
II
13
Juan
Sforza
33
Maximiliano
Comba
32
Игнасио
Скокко
36
Nicolas
Castro
9
Кристальдо
Хонатан
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 2 0.29
2. Игнасио Скокко 2 0.29
3. Justo Giani 1 0.14
4. Juan Fernando Garro 1 0.14
5. Кристальдо Хонатан 1 0.14
6. Gabriel Compagnucci 1 0.14
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 0.14
2. Каральо Милтон 1 0.14
3. Gaston Avilla 1 0.14
4. Russo Cordero 1 0.14
5. Damian Alberto Martinez 0 0
6. Luca Martinez Dupuy 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Jeronimo Cacciabue 2 0
3. Juan Sforza 2 0
4. Кристальдо Хонатан 0 1
5. Лема Кристиан 1 0
6. Julian Fernandez II 1 0
7. Franco Negri 1 0
8. Justo Giani 1 0
9. Facundo Mansilla Zahir 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Diego Zabala 2 0
3. Fernando Torrent 2 0
4. Ricardo Garay 2 0
5. Emiliano Vecchio 1 0
6. Damian Alberto Martinez 1 0
7. Facundo Almada 1 0
8. Francesco Lo Celso 1 0
9. Gaston Avilla 1 0
10. Gino Infantino 1 0
11. Lautaro Blanco 1 0
12. Rafael Sangiovani 1 0
13. Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 12.5% (1) 0 0 0 50% (4) 37.5% (3)
 Росарио Сентраль 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос 12 де Октубре Итаугуа 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Лига професиональ Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Кубок
Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Росарио Сентраль 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
8. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 0:0 7 1 1 5 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Росарио Сентраль 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Росарио Сентраль 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
25. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
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