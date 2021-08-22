Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
21' Желтая карточкаJuan Sforza
36' Желтая карточкаFacundo Almada
44' Желтая карточкаЛема Кристиан
45' Желтая карточкаПерес Пабло
45' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
0:1
53' ГолDamian Alberto Martinez
1:1
60' ГолNicolas Castro
76' Желтая карточкаEmiliano Vecchio
78' Желтая карточкаPedro Ojeda
38
Franco
Negri
13
Juan
Sforza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
21'
36'
44'
45'
53'
60'
76'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|3
|0.43
|2.
|Игнасио Скокко
|2
|0.29
|3.
|Justo Giani
|1
|0.14
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.14
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.14
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.14
|7.
|Maximiliano Comba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.14
|2.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.14
|3.
|Каральо Милтон
|1
|0.14
|4.
|Gaston Avilla
|1
|0.14
|5.
|Russo Cordero
|1
|0.14
|6.
|Luca Martinez Dupuy
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Лема Кристиан
|2
|0
|3.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|4.
|Juan Sforza
|2
|0
|5.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|6.
|Перес Пабло II
|1
|0
|7.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|8.
|Franco Negri
|1
|0
|9.
|Justo Giani
|1
|0
|10.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|2.
|Emiliano Vecchio
|2
|0
|3.
|Diego Zabala
|2
|0
|4.
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|5.
|Fernando Torrent
|2
|0
|6.
|Facundo Almada
|2
|0
|7.
|Ricardo Garay
|2
|0
|8.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|9.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|10.
|Gaston Avilla
|1
|0
|11.
|Gino Infantino
|1
|0
|12.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|13.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|14.
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|11.11% (1)
|0
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|33.33% (3)
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос 12 де Октубре Итаугуа 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Росарио Сентраль 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0