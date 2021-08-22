  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
21' Желтая карточка
Juan Sforza
36' Желтая карточка
Facundo Almada
44' Желтая карточка
Лема Кристиан
45' Желтая карточка
Перес Пабло
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
0:1
53' Гол
Damian Alberto Martinez
1:1
60' Гол
Nicolas Castro
76' Желтая карточка
Emiliano Vecchio
78' Желтая карточка
Pedro Ojeda
90'+5
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
8
Перес
Пабло
II
13
Juan
Sforza
33
Maximiliano
Comba
32
Игнасио
Скокко
36
Nicolas
Castro
9
Кристальдо
Хонатан
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 3 0.43
2. Игнасио Скокко 2 0.29
3. Justo Giani 1 0.14
4. Juan Fernando Garro 1 0.14
5. Кристальдо Хонатан 1 0.14
6. Gabriel Compagnucci 1 0.14
7. Maximiliano Comba 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 0.14
2. Damian Alberto Martinez 1 0.14
3. Каральо Милтон 1 0.14
4. Gaston Avilla 1 0.14
5. Russo Cordero 1 0.14
6. Luca Martinez Dupuy 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Лема Кристиан 2 0
3. Jeronimo Cacciabue 2 0
4. Juan Sforza 2 0
5. Кристальдо Хонатан 0 1
6. Перес Пабло II 1 0
7. Julian Fernandez II 1 0
8. Franco Negri 1 0
9. Justo Giani 1 0
10. Facundo Mansilla Zahir 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Emiliano Vecchio 2 0
3. Diego Zabala 2 0
4. Damian Alberto Martinez 2 0
5. Fernando Torrent 2 0
6. Facundo Almada 2 0
7. Ricardo Garay 2 0
8. Pedro Ojeda 1 0
9. Francesco Lo Celso 1 0
10. Gaston Avilla 1 0
11. Gino Infantino 1 0
12. Lautaro Blanco 1 0
13. Rafael Sangiovani 1 0
14. Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 11.11% (1) 0 0 11.11% (1) 44.44% (4) 33.33% (3)
 Росарио Сентраль 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос 12 де Октубре Итаугуа 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Лига професиональ Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Кубок
Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Росарио Сентраль 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
8. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 0:1 7 2 2 3 5 - 9 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Сан-Лоренсо 0:1 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 