  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
2:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
11' Желтая карточка
Maximiliano Comba
50' Желтая карточка
Franco Negri
51' Желтая карточка
Лема Кристиан
1:0
57' Гол
Gabriel Hachen
2:0
76' Гол
Пиццини Франсиско
80' Желтая карточка
Mateo Maccari
90' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
90' Желтая карточка
Hugo Ezequiel Silva
90'+5
22
Унсаин
Луис
27
Hugo
Ezequiel
Silva
2
Adonis
Frias
14
Nicolas
Tripicchio
13
Сото
Алексис
29
Пиццини
Франсиско
31
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Walter
Bou
33
Rodrigo
Contreras
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
30
Mateo
Maccari
31
Jeronimo
Cacciabue
36
Nicolas
Castro
17
Justo
Giani
18
Саббаг
Пабло
33
Maximiliano
Comba
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиццини Франсиско 3 0.38
2. Барриос Лукас 2 0.25
3. Rodrigo Contreras 2 0.25
4. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.13
5. Gabriel Hachen 1 0.13
6. Walter Bou 1 0.13
7. Miguel Merentiel 1 0.13
8. Matías Rodríguez I 0 0
9. Hugo Ezequiel Silva 0 0
10. Facundo Gutierrez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 3 0.38
2. Игнасио Скокко 2 0.25
3. Justo Giani 1 0.13
4. Juan Fernando Garro 1 0.13
5. Кристальдо Хонатан 1 0.13
6. Gabriel Compagnucci 1 0.13
7. Maximiliano Comba 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nicolas Tripicchio 3 0
2. Matías Rodríguez I 3 0
3. Rodrigo Contreras 2 0
4. Кардона Томас 2 0
5. Hugo Ezequiel Silva 2 0
6. Adonis Frias 2 0
7. Braian Rivero 1 0
8. Сото Алексис 1 0
9. Miguel Merentiel 1 0
10. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0
11. Facundo Gutierrez 1 0
12. Hugo Fernandez 1 0
13. Lautaro Tomas Escalante 1 0
14. Franco Paredes 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Лема Кристиан 3 0
3. Franco Negri 2 0
4. Jeronimo Cacciabue 2 0
5. Juan Sforza 2 0
6. Кристальдо Хонатан 0 1
7. Перес Пабло II 1 0
8. Julian Fernandez II 1 0
9. Gabriel Compagnucci 1 0
10. Maximiliano Comba 1 0
11. Justo Giani 1 0
12. Mateo Maccari 1 0
13. Facundo Mansilla Zahir 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Ньюэллс Олд Бойз 11.11% (1) 0 0 11.11% (1) 44.44% (4) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Лига професиональ Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия Суперлига
Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
2. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
3. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
4. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
5. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Уракан 1:0 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
16. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
19. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
23. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 3 4 5 - 6 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
8. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
9. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
10. Уракан 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
12. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
13. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
14. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
15. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
16. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
17. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
18. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 1 3 0 - 4 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
4. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
5. Уракан Jonathan Galvan 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Максимилиано Комба получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 