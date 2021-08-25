Аргентина: Лига професьональ 2021
Дефенса и Хустисия
2:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
11' Желтая карточкаMaximiliano Comba
50' Желтая карточкаFranco Negri
51' Желтая карточкаЛема Кристиан
1:0
57' ГолGabriel Hachen
2:0
76' ГолПиццини Франсиско
80' Желтая карточкаMateo Maccari
90' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
90' Желтая карточкаHugo Ezequiel Silva
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
38
Franco
Negri
17
Justo
Giani
18
Саббаг
Пабло
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Juan Tomicic
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Justo GianiНападающий
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
50'
51'
57'
76'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиццини Франсиско
|3
|0.38
|2.
|Барриос Лукас
|2
|0.25
|3.
|Rodrigo Contreras
|2
|0.25
|4.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.13
|5.
|Gabriel Hachen
|1
|0.13
|6.
|Walter Bou
|1
|0.13
|7.
|Miguel Merentiel
|1
|0.13
|8.
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|9.
|Hugo Ezequiel Silva
|0
|0
|10.
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|3
|0.38
|2.
|Игнасио Скокко
|2
|0.25
|3.
|Justo Giani
|1
|0.13
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.13
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.13
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.13
|7.
|Maximiliano Comba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Tripicchio
|3
|0
|2.
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|3.
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|4.
|Кардона Томас
|2
|0
|5.
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|6.
|Adonis Frias
|2
|0
|7.
|Braian Rivero
|1
|0
|8.
|Сото Алексис
|1
|0
|9.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|10.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|11.
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|12.
|Hugo Fernandez
|1
|0
|13.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|14.
|Franco Paredes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Лема Кристиан
|3
|0
|3.
|Franco Negri
|2
|0
|4.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|5.
|Juan Sforza
|2
|0
|6.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|7.
|Перес Пабло II
|1
|0
|8.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|9.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|10.
|Maximiliano Comba
|1
|0
|11.
|Justo Giani
|1
|0
|12.
|Mateo Maccari
|1
|0
|13.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Ньюэллс Олд Бойз
|11.11% (1)
|0
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|4.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|5.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Уракан
|1:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|16.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|23.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 6
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Уракан
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|13.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|14.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|15.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|16.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|17.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|18.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|5.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0