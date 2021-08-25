Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 40'
Сентраль Кордоба Росарио
12
Jonathan
Bay
24
Matias
Mier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
44 Ivan Maggi
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.25
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.13
|3.
|Javier Correa
|1
|0.13
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.13
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.13
|6.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.13
|7.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|8.
|Matias Rojas II
|0
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|10.
|Juan Caceres
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|4 (2)
|0.5
|2.
|Мартинес Алекс
|2
|0.25
|3.
|Matias Mier
|0
|0
|4.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|3.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|4.
|Javier Correa
|1
|0
|5.
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|6.
|Matias Rojas II
|1
|0
|7.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|8.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|10.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Cristian Vega
|3
|0
|3.
|Milton Gimenez
|3
|0
|4.
|Federico Andueza
|3
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|6.
|Jonathan Bay
|2
|0
|7.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|8.
|Hernan Lopez
|0
|1
|9.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|10.
|Juan Cruz III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =11 -4Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|3.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|4.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|17.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|19.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|22.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|23.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|6.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|15.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0