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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 40'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
40' Желтая карточка
 40'
21
Ариас
Габриэль
8
Fabricio
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
34
Ловера
Максимилиано
20
Цвитанич
Дарио
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
4
Oscar
Salomon
12
Jonathan
Bay
21
Lucas
Brochero
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
22
Мартинес
Алекс
24
Matias
Mier
45
Milton
Gimenez
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-1-1

Ход матча

33'
 
Dixon Renteria
Oscar Salomon
40'
 

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.25
2. Цвитанич Дарио 1 0.13
3. Javier Correa 1 0.13
4. Пиатти Игнасио 1 0.13
5. Гарре Бенжамин 1 0.13
6. Fabricio Dominguez 1 0.13
7. Leonel Ariel Miranda 0 0
8. Matias Rojas II 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0
10. Juan Caceres 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 4 (2) 0.5
2. Мартинес Алекс 2 0.25
3. Matias Mier 0 0
4. Gonzalo Bettini 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Сигали Леонардо 1 0
3. Leonel Ariel Miranda 1 0
4. Javier Correa 1 0
5. Мартинес Маурисио 1 0
6. Matias Rojas II 1 0
7. Чанкалай Томас 1 0
8. Fabricio Dominguez 1 0
9. Carlos Alcaraz 1 0
10. Juan Caceres 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Oscar Salomon 4 0
2. Cristian Vega 3 0
3. Milton Gimenez 3 0
4. Federico Andueza 3 0
5. Gonzalo Bettini 2 0
6. Jonathan Bay 2 0
7. Alejandro Maciel 2 0
8. Hernan Lopez 0 1
9. Juan Daniel Galeano 1 0
10. Juan Cruz III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
Сентраль Кордоба Росарио 0 50% (3) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Лига професиональ Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Расинг Авельянеда Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Расинг Авельянеда Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
2. Расинг Авельянеда 0:0 8 4 3 1 8 - 1 15
3. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
4. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
7. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
13. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
14. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 7 - 7 9
16. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
17. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
18. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
19. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 8 1 4 3 7 - 9 7
22. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
23. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
5. Расинг Авельянеда 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
6. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
9. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
13. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
14. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
15. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
16. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
19. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
24. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 4 2 1 1 5 - 1 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
21. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Оскар Саломон уходит с поля. Диксон Рентерия выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
1.88
3.38
4.65
Все Коэффициенты
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