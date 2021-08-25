Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
39' Желтая карточкаЛовера Максимилиано
45' Желтая карточкаАриас Габриэль
45' Желтая карточкаЧанкалай Томас
62' Желтая карточкаMilton Gimenez
90' Желтая карточкаJesus Soraire
12
Jonathan
Bay
24
Matias
Mier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
44 Ivan Maggi
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
45'
45'
62'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.25
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.13
|3.
|Javier Correa
|1
|0.13
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.13
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.13
|6.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.13
|7.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|8.
|Matias Rojas II
|0
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|10.
|Juan Caceres
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|4 (2)
|0.5
|2.
|Мартинес Алекс
|2
|0.25
|3.
|Matias Mier
|0
|0
|4.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Чанкалай Томас
|2
|0
|3.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|4.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|5.
|Javier Correa
|1
|0
|6.
|Ариас Габриэль
|1
|0
|7.
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|8.
|Matias Rojas II
|1
|0
|9.
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|10.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|11.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|12.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Milton Gimenez
|4
|0
|2.
|Oscar Salomon
|4
|0
|3.
|Cristian Vega
|3
|0
|4.
|Federico Andueza
|3
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|6.
|Jonathan Bay
|2
|0
|7.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|8.
|Hernan Lopez
|0
|1
|9.
|Jesus Soraire
|1
|0
|10.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|11.
|Juan Cruz III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =11 -4Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|3.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|4.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|17.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|19.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|22.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|23.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|6.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|15.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|0