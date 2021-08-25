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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
39' Желтая карточка
Ловера Максимилиано
45' Желтая карточка
Ариас Габриэль
45' Желтая карточка
Чанкалай Томас
62' Желтая карточка
Milton Gimenez
90' Желтая карточка
Jesus Soraire
90'+5
21
Ариас
Габриэль
8
Fabricio
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
34
Ловера
Максимилиано
20
Цвитанич
Дарио
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
4
Oscar
Salomon
12
Jonathan
Bay
21
Lucas
Brochero
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
22
Мартинес
Алекс
24
Matias
Mier
45
Milton
Gimenez
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.25
2. Цвитанич Дарио 1 0.13
3. Javier Correa 1 0.13
4. Пиатти Игнасио 1 0.13
5. Гарре Бенжамин 1 0.13
6. Fabricio Dominguez 1 0.13
7. Leonel Ariel Miranda 0 0
8. Matias Rojas II 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0
10. Juan Caceres 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 4 (2) 0.5
2. Мартинес Алекс 2 0.25
3. Matias Mier 0 0
4. Gonzalo Bettini 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Чанкалай Томас 2 0
3. Сигали Леонардо 1 0
4. Leonel Ariel Miranda 1 0
5. Javier Correa 1 0
6. Ариас Габриэль 1 0
7. Мартинес Маурисио 1 0
8. Matias Rojas II 1 0
9. Ловера Максимилиано 1 0
10. Fabricio Dominguez 1 0
11. Carlos Alcaraz 1 0
12. Juan Caceres 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Milton Gimenez 4 0
2. Oscar Salomon 4 0
3. Cristian Vega 3 0
4. Federico Andueza 3 0
5. Gonzalo Bettini 2 0
6. Jonathan Bay 2 0
7. Alejandro Maciel 2 0
8. Hernan Lopez 0 1
9. Jesus Soraire 1 0
10. Juan Daniel Galeano 1 0
11. Juan Cruz III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
Сентраль Кордоба Росарио 0 50% (3) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Лига професиональ Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Расинг Авельянеда Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Расинг Авельянеда Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
2. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
3. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
4. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
7. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
13. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
14. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 7 - 7 9
16. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
17. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
18. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
19. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
22. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
23. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
5. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
6. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
9. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
13. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
14. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
15. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
16. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
19. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
24. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
21. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Ариас Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Ловера Максимилиано получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Оскар Саломон уходит с поля. Диксон Рентерия выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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