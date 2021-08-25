Аргентина: Лига професьональ 2021
Уракан
1:0
Первый тайм: 12'
Велес Сарсфилд
1:0
2' ГолJhonatan Candia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Lucas Vera
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
2'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jhonatan Candia
|2 (1)
|0.25
|2.
|Enrique Triverio
|1
|0.13
|3.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.13
|4.
|Santiago Hezze
|1
|0.13
|5.
|Raul Lozano
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Thiago Almada
|1
|0.13
|2.
|Ортега Франсиско
|1
|0.13
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|0.13
|4.
|Agustin Bouzat
|1
|0.13
|5.
|Касерес Сантьяго
|1
|0.13
|6.
|Поблет Херонимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Galvan
|4
|0
|2.
|Lucas Merolla
|3
|0
|3.
|Якоб Клаудио
|2
|0
|4.
|Enrique Triverio
|2
|0
|5.
|Santiago Hezze
|2
|0
|6.
|Cesar Ibanez
|0
|1
|7.
|Грими Леандро
|1
|0
|8.
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|9.
|Fabian Henriquez
|1
|0
|10.
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|11.
|Jhonatan Candia
|1
|0
|12.
|Federico Marini2
|1
|0
|13.
|Santiago Moya
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|2.
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|4.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|5.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|6.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|7.
|Lucas Hoyos
|1
|0
|8.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|9.
|Enzo Martinez3
|1
|0
|10.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|11.
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уракан
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Велес Сарсфилд
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +3 =11 -6Годой Крус 1:1 Уракан Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан
Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан
Последние игры между собой
Уракан: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Суперлига Уракан 1:0 Велес Сарсфилд Суперлига Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Кубок Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Примера Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Примера Уракан 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Уракан 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Уракан Примера А Уракан 3:0 Велес Сарсфилд Примера А Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Уракан Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|4.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|5.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Уракан
|1:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|16.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|23.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 6
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Уракан
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|13.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|14.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|15.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|16.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|17.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|18.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Уракан
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|5.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0