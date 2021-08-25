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Аргентина: Лига професьональ 2021

Уракан
1:0
Первый тайм: 12'
Велес Сарсфилд
0'
1:0
2' Гол
Jhonatan Candia
12'
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
34
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
3
Грими
Леандро
5
Santiago
Hezze
8
Якоб
Клаудио
10
Кристальдо
Франко
24
Nicolas
Alexis
Silva
20
Jhonatan
Candia
16
Rodrigo
Cabral
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
35
Касерес
Сантьяго
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
23
Agustin
Bouzat
19
Juan
Martin
Lucero
Уракан
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Ход матча

2'
Jhonatan Candia
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jhonatan Candia 2 (1) 0.25
2. Enrique Triverio 1 0.13
3. Nicolas Alexis Silva 1 0.13
4. Santiago Hezze 1 0.13
5. Raul Lozano 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Thiago Almada 1 0.13
2. Ортега Франсиско 1 0.13
3. Адриан Рикардо 1 0.13
4. Agustin Bouzat 1 0.13
5. Касерес Сантьяго 1 0.13
6. Поблет Херонимо 0 0

Карточки

Уракан
# Игрок      
1. Jonathan Galvan 4 0
2. Lucas Merolla 3 0
3. Якоб Клаудио 2 0
4. Enrique Triverio 2 0
5. Santiago Hezze 2 0
6. Cesar Ibanez 0 1
7. Грими Леандро 1 0
8. Patricio Daniel Toranzo 1 0
9. Fabian Henriquez 1 0
10. Jose David Moya Rojas 1 0
11. Jhonatan Candia 1 0
12. Federico Marini2 1 0
13. Santiago Moya 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Касерес Сантьяго 3 0
2. Damian Fernandez 1 1
3. Адриан Рикардо 1 1
4. Cristian Alberto Tarragona 2 0
5. Манкуэльо Федерико 1 0
6. Juan Martin Lucero 1 0
7. Lucas Hoyos 1 0
8. Matias De los Santos II 1 0
9. Enzo Martinez3 1 0
10. Miguel Brizuela 1 0
11. Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уракан 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Велес Сарсфилд 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Годой Крус 1:1 Уракан Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан
Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан

Последние игры между собой

Уракан: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Лига професиональ Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Кубок Диего Марадоны Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Кубок Диего Марадоны Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Суперлига
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Суперлига Уракан 1:0 Велес Сарсфилд Суперлига Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Кубок Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Примера Уракан 0:0 Велес Сарсфилд Примера Уракан 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Уракан 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Уракан Примера А Уракан 3:0 Велес Сарсфилд Примера А Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Уракан Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
2. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
3. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
4. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
5. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Уракан 1:0 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
16. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
19. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
23. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 0:1 8 1 3 4 5 - 6 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
8. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
9. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
10. Уракан 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
12. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
13. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
14. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
15. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
16. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
17. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
18. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 0:1 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Уракан 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
22. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Велес Сарсфилд 0:1 4 0 1 3 0 - 4 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
4. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
5. Уракан Jonathan Galvan 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хонатан Кандиа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Велес Сарсфилд
3.40
3.08
2.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 1:0 Велес Сарсфилд онлайн




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