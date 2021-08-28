Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Близко! George Cimpanu нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

Первый тайм

49' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Феделе Маттео пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Матч возобновлен

45' Густаво Важенин получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Сэпунару Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Густаво Важенин . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Почти гол! Catalin Hlistei пробил головой по воротам, но Mirko Pigliacelli спас!

41' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Банку Никусор пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

32' Отличные скиллы показывает George Cimpanu, обводя своих соперников

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

29' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

24' George Cimpanu из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...

24' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

23' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Густаво Важенин пробил со штрафного прямо в стенку

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи

17' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Petre Goge выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Г О О О О Л - Албу Кристиан забивает с правой ноги!

14' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Нистор Дан пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Catalin Hlistei . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Матч возобновлен

2' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Rares Ilie наказан за толчок George Cimpanu

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру