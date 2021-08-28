Второй тайм

96' После классного второго тайма Университатя Крайова совершает камбэк и уходит с поля победителем!

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Дандя Александру получил желтую карточку от судьи

94' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Кольич Элвир снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

91' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Г О О О О Л - Маркович Йован первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

83' Близко! George Cimpanu нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

82' Албу Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

81' Нистор Дан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

80' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Какой промах! Кольич Элвир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

77' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

76' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Кольич Элвир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Маркович Йован получил желтую карточку от судьи

65' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

65' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

63' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Вынэ Йонуц нанес удар издали, а Horatiu Moldovan отбил его обратно в игру!

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сэпунару Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Иванов Антоний получил желтую карточку от судьи

60' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кольич Элвир нанес удар в каркас ворот!

60' Баярам Штефан нанес удар издали, а Horatiu Moldovan отбил его обратно в игру!

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

58' Мойсе Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Petre Goge выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' ШТАНГА! Так было близко к голу - Баярам Штефан нанес удар в каркас ворот!

55' Кырнац Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

55' Petre Goge предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

55' Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Матч приостановлен из-за петард на поле

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Банку Никусор из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней