Румыния: Первая лига 2021-2022
Рапид Бухарест
1:2
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Университатя Крайова
1:0
15' ГолАлбу Кристиан
18' Желтая карточкаБелу Клаудиу
43' Вторая желтая карточкаБелу Клаудиу
45' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
45' Желтая карточкаГуставо Важенин
60' Желтая карточкаИванов Антоний
65' Желтая карточкаМаркович Йован
82' Желтая карточкаБанку Никусор
82' Желтая карточкаАлбу Кристиан
1:1
83' ГолМаркович Йован
1:2
90' ГолКольич Элвир
90' Желтая карточкаКольич Элвир
90' Желтая карточкаДандя Александру
77
Белу
Клаудиу
13
Petre
Goge
10
Rares
Ilie
16
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Petre GogeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Bogdan Barbu
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
1:0
18'
43'
45'
60'
65'
82'
82'
83'
1:1
90'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэлан Адриан
|2
|0.29
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.14
|3.
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0.14
|4.
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.14
|5.
|Албу Кристиан
|1
|0.14
|6.
|Stefan Panoiu
|1
|0.14
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
|8.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|9.
|Црепуля Любян
|0
|0
|10.
|Кырнац Николае
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркович Йован
|3
|0.21
|2.
|Густаво Важенин
|2
|0.14
|3.
|William Baeten
|2
|0.14
|4.
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.14
|5.
|Кымпану Георге
|1
|0.07
|6.
|Бауса Хуан
|1
|0.07
|7.
|Виейра Угу
|1
|0.07
|8.
|Кольич Элвир
|1
|0.07
|9.
|Иван Андрей
|1
|0.07
|10.
|Сидибе Секу
|1
|0.07
|11.
|Баярам Штефан
|1
|0.07
|12.
|Constantin Albu
|0
|0
|13.
|Матею Александру
|0
|0
|14.
|Нистор Дан
|0
|0
|15.
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|16.
|Ковачич Доминик
|0
|0
|17.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|18.
|Константин Василе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|4
|0
|3.
|Сэпунару Кристиан
|3
|0
|4.
|Бэлан Адриан
|2
|0
|5.
|Албу Кристиан
|2
|0
|6.
|Catalin Hlistei
|2
|0
|7.
|Кырнац Николае
|2
|0
|8.
|Antonio Sefer
|0
|1
|9.
|Григоре Драгош
|1
|0
|10.
|Дандя Александру
|1
|0
|11.
|Црепуля Любян
|1
|0
|12.
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0
|13.
|Молдован Хорациу
|1
|0
|14.
|Rares Ilie
|1
|0
|15.
|Mihai Iosif
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|3.
|Банку Никусор
|3
|0
|4.
|Маркович Йован
|3
|0
|5.
|Ковачич Доминик
|2
|0
|6.
|Гремсль Армин
|2
|0
|7.
|Влэдою Штефан
|2
|0
|8.
|Скречу Владимир
|2
|0
|9.
|Constantin Albu
|2
|0
|10.
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|11.
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|12.
|Виейра Угу
|1
|0
|13.
|Нистор Дан
|1
|0
|14.
|Бушу Сорин
|1
|0
|15.
|Офусу Риги
|1
|0
|16.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|17.
|Феделе Маттео
|1
|0
|18.
|Кольич Элвир
|1
|0
|19.
|Густаво Важенин
|1
|0
|20.
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|21.
|Иванов Антоний
|1
|0
|22.
|Сидибе Секу
|1
|0
|23.
|Константин Василе
|1
|0
|24.
|Баярам Штефан
|1
|0
|25.
|Pedro Machado
|1
|0
|26.
|Alexandru Raicea
|1
|0
|27.
|Vlad Pop
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Бухарест
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Университатя Крайова
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ботошани 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца
Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =5 -8Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Миовени 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 3:0 Волунтари Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Лачи Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Лачи 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Арджеш ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Уфа Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Дунэря Кэлэраши Астра 2:3 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Рапид Бухарест: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Университатя Крайова: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Университатя Крайова 2:0 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 0:0 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 3:4 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:3 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест Дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|6
|2
|6
|16 - 16
|20
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|16
|4.
|Ботошани
|6
|4
|1
|1
|6 - 4
|13
|5.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|3
|1
|7 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Миовени
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|9.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Сепси
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Волунтари
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|ФКСБ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Миовени
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|Сепси
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Ботошани
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Университатя Крайова
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|7.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|ФКСБ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|Арджеш
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|3
|0
|0
|5.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|3.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|4
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|5.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|4
|0