Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
1:0
Перерыв
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 7452
Осасуна
1:0
16' ГолАлекс Фернандес
29' Желтая карточкаЛосано Энтони
36' Желтая карточкаАроян Вараздат
15
Акапо
Карлос
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
29'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алекс Фернандес
|1
|0.33
|2.
|Альфонсо Луис
|1
|0.33
|3.
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.33
|4.
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лосано Энтони
|1
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|3.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|2.
|Торрес Роберто
|1
|0
|3.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|4.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|5.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|6.
|Барха Энрике
|1
|0
|7.
|Монкайола Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М
Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна
Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна
Последние игры между собой
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Кадис
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|3:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Гранада
|0:3 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кадис
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Райо Вальекано
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Гранада
|0:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кадис
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Гранада
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|3:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Осасуна
Исход игры
Кадис
30.8% (40)
Ничья
53.1% (69)
Осасуна
16.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
63.57% (82)
Нет
36.43% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Кадис
19.2% (25)
2:1 Кадис
8.5% (11)
0:0 Ничья
6.9% (9)
0:1 Осасуна
6.9% (9)
1:2 Осасуна
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Кадис
2.3% (3)
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