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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:0
Перерыв

Стадион: Зрители: 7452
Осасуна
0'
1:0
16' Гол
Алекс Фернандес
29' Желтая карточка
Лосано Энтони
36' Желтая карточка
Ароян Вараздат
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
5
Ароян
Вараздат
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
20
Карселен
Исаак
12
Аларкон
Томас
8
Алекс
Фернандес
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
6
Ойер
Санхурхо
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
Кадис
4-4-2
Осасуна
4-1-4-1

Ход матча

16'
Алекс Фернандес
(Санчес Сальвадор)
1:0
29'
Лосано Энтони
 
36'
Ароян Вараздат
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алекс Фернандес 1 0.33
2. Альфонсо Луис 1 0.33
3. Негредо Альваро 1 (1) 0.33
4. Санчес Сальвадор 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Лосано Энтони 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0
3. Альфонсо Луис 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Брашанац Дарко 1 0
2. Торрес Роберто 1 0
3. Ойер Санхурхо 1 0
4. Унаи Гарсия 1 0
5. Санчес Мануэль 1 0
6. Барха Энрике 1 0
7. Монкайола Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Осасуна 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М
Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна
Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна

Последние игры между собой

Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Осасуна 3:2 Кадис Ла Лига Кадис 0:2 Осасуна Ла Лига Кадис 0:0 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Кадис Сегунда
Осасуна 1:0 Кадис Сегунда Кадис 0:2 Осасуна Сегунда Кадис 1:0 Осасуна Кубок Короля Кадис 2:1 Осасуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Кадис 1:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано 3:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Осасуна 0:1 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Гранада 0:3 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кадис 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Райо Вальекано 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Осасуна 0:1 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Гранада 0:3 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кадис 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Гранада 0:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано 3:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
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Прогнозы 130
Кадис 30.8% (40)
X 53.1% (69)
Осасуна 16.2% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Осасуна
3.81
3.40
6.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кадис 1:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Кадис 1:0 Осасуна

Исход игры
Кадис
30.8% (40)
Ничья
53.1% (69)
Осасуна
16.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
63.57% (82)
Нет
36.43% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Кадис
19.2% (25)
2:1 Кадис
8.5% (11)
0:0 Ничья
6.9% (9)
0:1 Осасуна
6.9% (9)
1:2 Осасуна
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Кадис
2.3% (3)
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