VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Кадис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Кадис

47' Игрок Гарсия Рубен из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Санчес Сальвадор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сегодняшная посещаемость составляет 7452 болельщиков

42' Удар от ворот произведет Кадис

41' Осасуна выполняет удар от ворот.

40' Удар от ворот произведет Кадис

40' Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

39' Алекс Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Эрнандес Аридане из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Кадис

34' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мартинес Хавьер II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Аларкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Лосано Энтони получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Осасуна

26' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

22' Хороший удар издали нанес Кике Гарсия , но отличный сейв сделал Херемиас Ледесма. Угловой.

21' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Кадис

16' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

16' Осасуна выполняет удар от ворот.

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

14' Хименес Фали предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хименес Фали предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Отличные скиллы показывает Видаль Начо , обводя своих соперников

13' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Эрнандес Аридане из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Хименес Фали предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Алекс Фернандес пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

10' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

9' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Акапо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

4' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Кадис

2' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осасуна начинает с центра поля