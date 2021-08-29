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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 7452
Осасуна
0'
1:0
16' Гол
Алекс Фернандес
29' Желтая карточка
Лосано Энтони
36' Желтая карточка
Ароян Вараздат
1:1
60' Пенальти
Кике Гарсия
63' Желтая карточка
Аларкон Томас
2:1
66' Пенальти
Алекс Фернандес
84' Желтая карточка
Хименес Фали
2:2
90' Пенальти
Торрес Роберто
2:3
90' Гол
Гарсия Давид
90'+9
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
5
Ароян
Вараздат
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
20
Карселен
Исаак
12
Аларкон
Томас
8
Алекс
Фернандес
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
6
Ойер
Санхурхо
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
Кадис
4-4-2
Осасуна
4-1-4-1

Ход матча

16'
Алекс Фернандес
(Санчес Сальвадор)
1:0
29'
Лосано Энтони
 
36'
Ароян Вараздат
 
46'
Переа Альберто
Ароян Вараздат
 
46'
Кала Хуан
Лосано Энтони
 
60'
1:1
Кике Гарсия
61'
 
Авила Эсекьель
Мартинес Хавьер
63'
Аларкон Томас
 
66'
Алекс Фернандес
2:1
68'
Андоне Флорин
Негредо Альваро
 
73'
 
Ибаньес Роберт
Гарсия Рубен
73'
 
Торрес Роберто
Ойер Санхурхо
78'
Осмаич Милутин
Санчес Сальвадор
 
84'
Хименес Фали
 
87'
 
Анхель Хосе
Торро Лукас
87'
 
Барберо Иван
Санчес Мануэль
90'
2:2
Торрес Роберто
90'
2:3
Гарсия Давид
(Торрес Роберто)

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алекс Фернандес 2 (1) 0.67
2. Альфонсо Луис 1 0.33
3. Негредо Альваро 1 (1) 0.33
4. Санчес Сальвадор 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 1 (1) 0.33
2. Гарсия Давид III 1 0.33
3. Кике Гарсия 1 (1) 0.33

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Лосано Энтони 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0
3. Альфонсо Луис 1 0
4. Хименес Фали 1 0
5. Аларкон Томас 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Брашанац Дарко 1 0
2. Торрес Роберто 1 0
3. Ойер Санхурхо 1 0
4. Унаи Гарсия 1 0
5. Санчес Мануэль 1 0
6. Барха Энрике 1 0
7. Монкайола Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Осасуна 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М
Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна
Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна

Последние игры между собой

Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Осасуна 3:2 Кадис Ла Лига Кадис 0:2 Осасуна Ла Лига Кадис 0:0 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Кадис Сегунда
Осасуна 1:0 Кадис Сегунда Кадис 0:2 Осасуна Сегунда Кадис 1:0 Осасуна Кубок Короля Кадис 2:1 Осасуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Кадис 30.8% (40)
X 53.1% (69)
Осасуна 16.2% (21)
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Прогнозы на матч Кадис 2:3 Осасуна

Исход игры
Кадис
30.8% (40)
Ничья
53.1% (69)
Осасуна
16.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
63.57% (82)
Нет
36.43% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Кадис
19.2% (25)
2:1 Кадис
8.5% (11)
1:2 Осасуна
6.9% (9)
0:0 Ничья
6.9% (9)
0:1 Осасуна
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Кадис
2.3% (3)
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