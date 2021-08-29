Испания: Ла Лига 2021-2022
Райо Вальекано
3:0
Перерыв
Стадион: Кампо де Вальекас
Гранада
1:0
3' ГолГарсия Альваро
2:0
23' ПенальтиТрехо Оскар
27' Желтая карточкаСуарес Луис
33' Желтая карточкаПуэртас Антонио
33' Желтая карточкаМилья Луис
38' Желтая карточкаСисс Пате
3:0
43' ГолНтекья Ранди
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
20
Бакка
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ресио ИкерЗащитник
-
28 Морено ХорхеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр ШейхВратарь
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
23'
2:0
27'
33'
33'
38'
43'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трехо Оскар
|1 (1)
|0.33
|2.
|Гарсия Альваро III
|1
|0.33
|3.
|Нтекья Ранди
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|1
|0.33
|2.
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зидан Люка
|0
|1
|2.
|Ираола Андони
|1
|0
|3.
|Трехо Оскар
|1
|0
|4.
|Балью Иван
|1
|0
|5.
|Комесанья Санти
|1
|0
|6.
|Сисс Пате
|1
|0
|7.
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|2
|0
|2.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|3.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|4.
|Милья Луис
|1
|0
|5.
|Суарес Луис III
|1
|0
|6.
|Мончу Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Гранада
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =6 -6Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона
Гранада Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе
Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Райо Вальекано 3:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Райо Вальекано Примера Гранада 0:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:2 Гранада Примера Гранада 2:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:0 Гранада Примера Райо Вальекано 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Райо Вальекано Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Кадис
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|3:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Гранада
|0:3 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кадис
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Райо Вальекано
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Гранада
|0:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кадис
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Гранада
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|3:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:0 Гранада
Исход игры
Райо Вальекано
32.3% (42)
Ничья
46.9% (61)
Гранада
20.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (36)
Меньше
72.09% (93)
Обе команды забьют
Да
70.54% (91)
Нет
29.46% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Райо Вальекано
14.6% (19)
1:2 Гранада
13.8% (18)
2:1 Райо Вальекано
10.8% (14)
0:1 Гранада
6.9% (9)
2:0 Райо Вальекано
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!