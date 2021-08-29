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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
3:0
Перерыв

Стадион:
Гранада
0'
1:0
3' Гол
Гарсия Альваро
2:0
23' Пенальти
Трехо Оскар
27' Желтая карточка
Суарес Луис
33' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
33' Желтая карточка
Милья Луис
38' Желтая карточка
Сисс Пате
3:0
43' Гол
Нтекья Ранди
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
17
Меркеланс
Мартин
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
18
Гарсия
Альваро
III
8
Трехо
Оскар
9
Нтекья
Ранди
13
Аарон
Эскандель
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
20
Бакка
Карлос
9
Суарес
Луис
III
Райо Вальекано
4-4-1-1
Гранада
4-3-3

Ход матча

3'
Гарсия Альваро
(Трехо Оскар)
1:0
23'
Трехо Оскар
2:0
27'
 
Суарес Луис
33'
 
Пуэртас Антонио
33'
 
Милья Луис
38'
Сисс Пате
 
43'
Нтекья Ранди
(Трехо Оскар)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трехо Оскар 1 (1) 0.33
2. Гарсия Альваро III 1 0.33
3. Нтекья Ранди 1 0.33
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 1 0.33
2. Бакка Карлос 0 0

Карточки

Райо Вальекано
# Игрок      
1. Зидан Люка 0 1
2. Ираола Андони 1 0
3. Трехо Оскар 1 0
4. Балью Иван 1 0
5. Комесанья Санти 1 0
6. Сисс Пате 1 0
7. Гарсия Франсиско III 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 2 0
2. Пуэртас Антонио 1 0
3. Дуарте Домингуш 1 0
4. Милья Луис 1 0
5. Суарес Луис III 1 0
6. Мончу Рамон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Райо Вальекано 0 0 0 0 0 0
 Гранада 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона
Гранада Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе
Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада

Последние игры между собой

Райо Вальекано: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Гранада 0:2 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 1:0 Гранада Сегунда Гранада 2:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Гранада Примера
Райо Вальекано 3:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Райо Вальекано Примера Гранада 0:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:2 Гранада Примера Гранада 2:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:0 Гранада Примера Райо Вальекано 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Райо Вальекано Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Кадис 1:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано 3:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Осасуна 0:1 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Гранада 0:3 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кадис 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Райо Вальекано 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Осасуна 0:1 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Гранада 0:3 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кадис 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Гранада 0:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано 3:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
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Прогнозы 130
Райо Вальекано 32.3% (42)
X 46.9% (61)
Гранада 20.8% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Гранада
2.65
44.00
4.18
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Райо Вальекано 3:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:0 Гранада

Исход игры
Райо Вальекано
32.3% (42)
Ничья
46.9% (61)
Гранада
20.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (36)
Меньше
72.09% (93)
Обе команды забьют
Да
70.54% (91)
Нет
29.46% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Райо Вальекано
14.6% (19)
1:2 Гранада
13.8% (18)
2:1 Райо Вальекано
10.8% (14)
0:1 Гранада
6.9% (9)
2:0 Райо Вальекано
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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