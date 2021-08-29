Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Нтекья Ранди забивает с левой ноги!

43' Отличные скиллы показывает Нтекья Ранди , обводя своих соперников

43' Игрок команды Райо Вальекано делает подачу своему товарищу по команде.

43' Удар от ворот произведет Гранада

42' Комесанья Санти решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Аарон Эскандель взял и забрал мяч на выходе

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Сисс Пате получил желтую карточку от судьи

36' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гранада выполняет удар от ворот.

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Рефери не любит споров - именно за это Милья Луис сейчас получил желтую

33' Пуэртас Антонио получил желтую карточку от судьи

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Матч возобновлен

28' Комесанья Санти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Гранада выполняет удар от ворот.

26' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

26' Гоналон Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' 'Г О О О О О Л - Трехо Оскар из команды Райо Вальекано забивает с пенальти! Он пробил правой. Аарон Эскандель был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

17' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар, который нанес Меркеланс Мартин , срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Аарон Эскандель парировал мяч в поле.

13' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Гранада выполняет удар от ворот.

8' Плохо сыграл Катена Алехандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Нева Карлос из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

3' Г О О О О Л - Гарсия Альваро III наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Гранада выполняет удар от ворот.

1' Гарсия Альваро III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола