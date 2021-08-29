Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мончу Рамон пробил со штрафного прямо в стенку

94' Удар от ворот произведет Гранада

94' Бебе Тьягу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

92' Кини Марин получил желтую карточку от судьи

92' Балью Иван из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кини Марин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Аарон Эскандель взял и забрал мяч на выходе

83' Мартин Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хорошую попытку сделал Нтекья Ранди . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Суарес Луис III нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

75' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Паласон Иси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Комесанья Санти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Монторо Анхель завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

72' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Гранада

70' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

70' Сегодняшная посещаемость составляет 583 болельщиков

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

68' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Удар от ворот произведет Гранада

62' Гарсия Альваро III не смог попасть в створ ударом издали

60' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Гранада

55' Комесанья Санти нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

55' Удар от ворот произведет Гранада

54' Меркеланс Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Милья Луис пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски ловит мяч

52' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Опасность! Бакка Карлос из команды Гранада отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

51' Гранада выполняет удар от ворот.

50' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

48' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля