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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 583
Гранада
0'
1:0
3' Гол
Гарсия Альваро
2:0
23' Пенальти
Трехо Оскар
27' Желтая карточка
Суарес Луис
33' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
33' Желтая карточка
Милья Луис
38' Желтая карточка
Сисс Пате
3:0
43' Гол
Нтекья Ранди
4:0
58' Гол
Комесанья Санти
90' Желтая карточка
Кини Марин
90'+6
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
17
Меркеланс
Мартин
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
18
Гарсия
Альваро
III
8
Трехо
Оскар
9
Нтекья
Ранди
13
Аарон
Эскандель
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
20
Бакка
Карлос
9
Суарес
Луис
III
Райо Вальекано
4-4-1-1
Гранада
4-3-3

Ход матча

3'
Гарсия Альваро
(Трехо Оскар)
1:0
23'
Трехо Оскар
2:0
27'
 
Суарес Луис
33'
 
Пуэртас Антонио
33'
 
Милья Луис
38'
Сисс Пате
 
43'
Нтекья Ранди
(Трехо Оскар)
3:0
46'
 
Видаль Молина
Пуэртас Антонио
57'
Валентин Оскар
Сисс Пате
 
58'
Комесанья Санти
4:0
63'
 
Этеки Ян
Милья Луис
63'
 
Кини Марин
Виктор Диаз
69'
Паласон Иси
Меркеланс Мартин
 
70'
Мартин Андрес
Трехо Оскар
 
78'
 
Мончу Рамон
Монторо Анхель
78'
 
Рочина Рубен
Суарес Луис
83'
Бебе Тьягу
Нтекья Ранди
 
84'
Кевин Родригес
Гарсия Альваро
 
90'
 
Кини Марин

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трехо Оскар 1 (1) 0.33
2. Гарсия Альваро III 1 0.33
3. Комесанья Санти 1 0.33
4. Нтекья Ранди 1 0.33
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 1 0.33
2. Бакка Карлос 0 0

Карточки

Райо Вальекано
# Игрок      
1. Зидан Люка 0 1
2. Ираола Андони 1 0
3. Трехо Оскар 1 0
4. Балью Иван 1 0
5. Комесанья Санти 1 0
6. Сисс Пате 1 0
7. Гарсия Франсиско III 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 2 0
2. Кини Марин 1 0
3. Пуэртас Антонио 1 0
4. Дуарте Домингуш 1 0
5. Милья Луис 1 0
6. Суарес Луис III 1 0
7. Мончу Рамон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Райо Вальекано 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0
 Гранада 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано
Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес Райо Вальекано 2:1 Жирона
Гранада Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе
Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада

Последние игры между собой

Райо Вальекано: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Гранада 0:2 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 1:0 Гранада Сегунда Гранада 2:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Гранада Примера
Райо Вальекано 3:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Райо Вальекано Примера Гранада 0:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:2 Гранада Примера Гранада 2:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:0 Гранада Примера Райо Вальекано 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Райо Вальекано Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Райо Вальекано 32.3% (42)
X 46.9% (61)
Гранада 20.8% (27)
Все прогнозы
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Где смотреть матч Райо Вальекано 4:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 4:0 Гранада

Исход игры
Райо Вальекано
32.3% (42)
Ничья
46.9% (61)
Гранада
20.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (36)
Меньше
72.09% (93)
Обе команды забьют
Да
70.54% (91)
Нет
29.46% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:0 Райо Вальекано
14.6% (19)
1:2 Гранада
13.8% (18)
2:1 Райо Вальекано
10.8% (14)
0:1 Гранада
6.9% (9)
2:0 Райо Вальекано
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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