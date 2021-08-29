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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
1:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
2' Гол
Роберто Серхи
6'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Эмерсон
Жуниор
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
20
Роберто
Серхи
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
12
Брайтвайт Мартин
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
23
Митрович
Стефан
2
Дьене
Даконам
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
Барселона
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

2'
Роберто Серхи
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брайтвайт Мартин 2 1
2. Роберто Серхи 1 0.5
3. Депай Мемфис 1 0.5
4. Пике Херард 1 0.5
5. Де Йонг Френки 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Гарсия Эрик 1 1
2. Альба Жорди 1 0
3. Бускетс Серхио 1 0
4. Гонсалес Нико 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Кабако Эрик 2 1
2. Дамиан Суарес 1 0
3. Арамбарри Мауро 1 0
4. Оливера Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Хетафе 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона
Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе
Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона 5:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:0 Барселона Ла Лига Барселона 2:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:2 Барселона Ла Лига
Барселона 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Барселона Примера Барселона 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:5 Барселона Примера Барселона 6:1 Хетафе Примера Хетафе 1:4 Барселона Примера Барселона 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
15. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
19. Хетафе 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Барселона 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Карлес Аленья подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, но борьба на втором этаже осталась в пользу защитников "Барсы". 
  • Фол, нарушение
    6'
    Энес Унал нарушает правила, откровенно толкая руками Серхио Бускетса. 
  • 5'
    "Барселона" продолжает катать мяч на своей половине поля, вот уже и Тер Штеген подключается к этому занятию, а гости пробуют прессинговать. 
  • 4'
    Попытался "Хетафе" провести атаку через правый фланг, мяч потерял, а потом хозяева приступили к владению у своей штрафной. 
  • 3'
    Не успел поединок начаться, гости и мяча толком не коснулись, а уже оказываются в роли догоняющих. Будем смотреть, чем ответят. 
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! СЕРХИ РОБЕРТО!!! Стремительная атака "Барселоны" левым флангом. Альба простреливает с левого фланга, Брайтвайт не попадает по мячу пяткой, а вот Серхи Роберто из центра штрафной площади не мажет. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч на "Камп Ноу" начинается! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 1:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Барселона 1:0 Хетафе

Исход игры
Барселона
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
33.33% (45)
Нет
66.67% (90)
Популярный счёт
2:0 Барселона
46% (63)
2:1 Барселона
16.8% (23)
3:1 Барселона
14.6% (20)
3:0 Барселона
13.1% (18)
1:0 Барселона
5.8% (8)
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