Первый тайм

7' Карлес Аленья подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, но борьба на втором этаже осталась в пользу защитников "Барсы".

6' Энес Унал нарушает правила, откровенно толкая руками Серхио Бускетса.

5' "Барселона" продолжает катать мяч на своей половине поля, вот уже и Тер Штеген подключается к этому занятию, а гости пробуют прессинговать.

4' Попытался "Хетафе" провести атаку через правый фланг, мяч потерял, а потом хозяева приступили к владению у своей штрафной.

3' Не успел поединок начаться, гости и мяча толком не коснулись, а уже оказываются в роли догоняющих. Будем смотреть, чем ответят.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! СЕРХИ РОБЕРТО!!! Стремительная атака "Барселоны" левым флангом. Альба простреливает с левого фланга, Брайтвайт не попадает по мячу пяткой, а вот Серхи Роберто из центра штрафной площади не мажет.