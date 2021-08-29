Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
2' ГолРоберто Серхи
18
Альба
Жорди
13
Сория
Давид
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
17 Манай РейНападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брайтвайт Мартин
|2
|1
|2.
|Роберто Серхи
|1
|0.5
|3.
|Депай Мемфис
|1
|0.5
|4.
|Пике Херард
|1
|0.5
|5.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Эрик
|1
|1
|2.
|Альба Жорди
|1
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|4.
|Гонсалес Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Дамиан Суарес
|1
|0
|3.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|4.
|Оливера Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона
Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе
Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Примера Барселона 6:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Барселона Примера Барселона 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:5 Барселона Примера Барселона 6:1 Хетафе Примера Хетафе 1:4 Барселона Примера Барселона 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Барселона
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Барселона
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Хетафе
Исход игры
Барселона
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
33.33% (45)
Нет
66.67% (90)
Популярный счёт
2:0 Барселона
46% (63)
2:1 Барселона
16.8% (23)
3:1 Барселона
14.6% (20)
3:0 Барселона
13.1% (18)
1:0 Барселона
5.8% (8)
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