Атлетико М

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Атлетикоа» и «Вильярреял». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.