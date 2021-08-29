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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
6
Коке
Хорхе
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
10
Корреа
Анхель
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
22
Манди
Аисса
12
Эступиньян
Первис
30
Пино
Йереми
14
Тригерос
Мануэль
6
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
Атлетико М
3-1-4-2
Вильярреал
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 3 1.5
2. Ньигес Сауль 0 0
3. Лемар Тома 0 0
4. Де Пауль Родриго 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Кондогбия Жоффрей 2 0
2. Эрмосо Марио 0 1
3. Суарес Луис 1 0
4. Лемар Тома 1 0
5. Карраско Янник 1 0
6. Хименес Хосе 1 0
7. Льоренте Маркос 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Фойт Хуан 1 1
2. Капу Этьен 2 0
3. Манди Аисса 1 0
4. Гомес Мойсес 1 0
5. Морено Альберто 1 0
6. Морено Херард 1 0
7. Раба Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Вильярреал 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М
Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс
Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Вильярреал 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Вильярреал Ла Лига Атлетико М 3:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетико М Ла Лига
Атлетико М 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Атлетикоа» и «Вильярреял». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Атлетико М - Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал

Исход игры
Атлетико М
89.8% (115)
Ничья
7.8% (10)
Вильярреал
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.6% (62)
Меньше
50.4% (63)
Обе команды забьют
Да
52% (65)
Нет
48% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
38.3% (49)
1:0 Атлетико М
32.8% (42)
2:0 Атлетико М
10.2% (13)
3:1 Атлетико М
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:0 Атлетико М
1.6% (2)
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