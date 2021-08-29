Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Вильярреал
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
22
Манди
Аисса
30
Пино
Йереми
16
Диа
Булайе
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Анхель
|3
|1.5
|2.
|Ньигес Сауль
|0
|0
|3.
|Лемар Тома
|0
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|2.
|Эрмосо Марио
|0
|1
|3.
|Суарес Луис
|1
|0
|4.
|Лемар Тома
|1
|0
|5.
|Карраско Янник
|1
|0
|6.
|Хименес Хосе
|1
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фойт Хуан
|1
|1
|2.
|Капу Этьен
|2
|0
|3.
|Манди Аисса
|1
|0
|4.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|5.
|Морено Альберто
|1
|0
|6.
|Морено Херард
|1
|0
|7.
|Раба Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М
Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс
Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Атлетико М 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал
Исход игры
Атлетико М
89.8% (115)
Ничья
7.8% (10)
Вильярреал
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.6% (62)
Меньше
50.4% (63)
Обе команды забьют
Да
52% (65)
Нет
48% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
38.3% (49)
1:0 Атлетико М
32.8% (42)
2:0 Атлетико М
10.2% (13)
3:1 Атлетико М
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:0 Атлетико М
1.6% (2)
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