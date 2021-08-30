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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
77' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
90' Желтая карточка
Alan Varela
90'+3
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
37
Agustin
Sandez
32
Альмендра
Агустин
14
Эстебан
Ролон
20
Juan
Edgardo
Ramirez
16
Aaron
Molinas
31
Павон
Кристиан
38
Luis
Vazquez
21
Ариас
Габриэль
8
Fabricio
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
28
Чанкалай
Томас
20
Цвитанич
Дарио
34
Ловера
Максимилиано
27
Javier
Correa
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 1 0.11
2. Diego Gonzalez VI 1 0.11
3. Бриаско-Балекян Норберто 1 0.11
4. Agustin Obando 1 0.11
5. Luis Vazquez 1 0.11
6. Кампусано Хорман 0 0
7. Искиэрдос Карлос 0 0
8. Exequiel Zeballos 0 0
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.22
2. Цвитанич Дарио 1 0.11
3. Javier Correa 1 0.11
4. Пиатти Игнасио 1 0.11
5. Гарре Бенжамин 1 0.11
6. Fabricio Dominguez 1 0.11
7. Leonel Ariel Miranda 0 0
8. Matias Rojas II 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0
10. Juan Caceres 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кардона Эдвин 1 1
2. Рохо Маркос 2 0
3. Кампусано Хорман 2 0
4. Agustin Sandez 2 0
5. Искиэрдос Карлос 1 0
6. Фернандес Игнасио 1 0
7. Nicolas Orsini 1 0
8. Эстебан Ролон 1 0
9. Вейгандт Марсело 1 0
10. Israel Escalante 1 0
11. Alan Varela 1 0
12. Valentin Barco 1 0
13. Gabriel Aranda 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Мартинес Маурисио 2 0
3. Чанкалай Томас 2 0
4. Сигали Леонардо 1 0
5. Leonel Ariel Miranda 1 0
6. Javier Correa 1 0
7. Ариас Габриэль 1 0
8. Matias Rojas II 1 0
9. Ловера Максимилиано 1 0
10. Fabricio Dominguez 1 0
11. Carlos Alcaraz 1 0
12. Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)
 Расинг Авельянеда 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Расинг Авельянеда: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Лига професиональ Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Суперлига
Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
2. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
3. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
5. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
6. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
17. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
18. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
19. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
20. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
21. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
22. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
23. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
24. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
10. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
13. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
14. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
15. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
16. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
18. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
19. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
20. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
21. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
22. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
24. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
14. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда онлайн




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