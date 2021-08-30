Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
77' Желтая карточкаМартинес Маурисио
90' Желтая карточкаAlan Varela
38
Luis
Vazquez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Luis VazquezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Alan Varela
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Главный тренер: Sebastian Battaglia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
-
-
-
44 Ivan Maggi
-
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
Ход матча
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|1
|0.11
|2.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.11
|3.
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.11
|4.
|Agustin Obando
|1
|0.11
|5.
|Luis Vazquez
|1
|0.11
|6.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|7.
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|8.
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.22
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.11
|3.
|Javier Correa
|1
|0.11
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.11
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.11
|6.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.11
|7.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|8.
|Matias Rojas II
|0
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|10.
|Juan Caceres
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|2.
|Рохо Маркос
|2
|0
|3.
|Кампусано Хорман
|2
|0
|4.
|Agustin Sandez
|2
|0
|5.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|6.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|7.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|8.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|9.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|10.
|Israel Escalante
|1
|0
|11.
|Alan Varela
|1
|0
|12.
|Valentin Barco
|1
|0
|13.
|Gabriel Aranda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|3.
|Чанкалай Томас
|2
|0
|4.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|5.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|6.
|Javier Correa
|1
|0
|7.
|Ариас Габриэль
|1
|0
|8.
|Matias Rojas II
|1
|0
|9.
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|10.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|11.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|12.
|Juan Caceres
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Расинг Авельянеда: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|6.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|8.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|17.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|19.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|21.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|22.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|23.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|24.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|15.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|16.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|18.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|19.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|21.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1