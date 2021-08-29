Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
3' ГолЛопес Хосе Мануэль
0:2
19' ГолЖозе Густаво Санд
26' Желтая карточкаРомеро Гастон
33' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
0:3
34' ПенальтиЖозе Густаво Санд
1:3
49' ГолКаутеруссио Мартин
25
Девекки
Хосе
32
Pablo
Becker
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Brian Guzman
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
3'
19'
26'
33'
34'
49'
57'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.44
|2.
|Gaston Lodico
|3
|0.33
|3.
|Brian Guzman
|2
|0.22
|4.
|Federico Gino
|1
|0.11
|5.
|Андрада Федерико
|0
|0
|6.
|Malcom Braida
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|9 (2)
|1
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.56
|3.
|Angel Gonzalez II
|2
|0.22
|4.
|Victor Malcorra
|2
|0.22
|5.
|Tomas Belmonte
|1
|0.11
|6.
|Matias Esquivel
|0
|0
|7.
|Javier Rodriguez
|0
|0
|8.
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|9.
|Braian Aguirre
|0
|0
|10.
|Lucas Varaldo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|2.
|Ромеро Гастон
|3
|0
|3.
|Leandro Maciel
|3
|0
|4.
|Emanuel Iniguez
|3
|0
|5.
|Joaquin Indacoechea
|1
|1
|6.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|7.
|Колоччини Фабрисио
|0
|1
|8.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|9.
|Девекки Хосе
|1
|0
|10.
|Federico Gino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морель Хорхе
|3
|0
|2.
|Nicolas Thaller
|3
|0
|3.
|Julian Aude
|3
|0
|4.
|Braian Aguirre
|3
|0
|5.
|Angel Gonzalez II
|2
|0
|6.
|Alexandro Bernabei
|2
|0
|7.
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|8.
|Javier Rodriguez
|1
|0
|9.
|Tomas Belmonte
|1
|0
|10.
|Matias Esquivel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Ланус
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|0
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви
Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус
Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато Парана 2:2 Ланус
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|3:1
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|8.
|Альдосиви
|1:3
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|2:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 9
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|20.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|21.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|22.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|24.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Ланус
|3:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Альдосиви
|1:3
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|3:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Альдосиви
|1:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|2:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:2
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|4.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1