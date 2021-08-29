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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
2:3
Конец матча
Ланус
0'
0:1
3' Гол
Лопес Хосе Мануэль
0:2
19' Гол
Жозе Густаво Санд
26' Желтая карточка
Ромеро Гастон
33' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
0:3
34' Пенальти
Жозе Густаво Санд
1:3
49' Гол
Каутеруссио Мартин
56' Желтая карточка
Angel Gonzalez II
57' Желтая карточка
Mario Lopez
2:3
62' Пенальти
Каутеруссио Мартин
70' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
2:3
71' Не забитый пенальти
Жозе Густаво Санд
77' Желтая карточка
Андрада Федерико
79' Желтая карточка
Nicolas Thaller
90'+6
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
2
Mario
Lopez
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
32
Pablo
Becker
5
Ромеро
Гастон
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
29
Nicolas
Thaller
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
34
Facundo
Perez
19
Морель
Хорхе
7
Акоста
Лаутаро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
Альдосиви
4-3-3
Ланус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каутеруссио Мартин 6 (2) 0.67
2. Gaston Lodico 3 0.33
3. Federico Gino 1 0.11
4. Brian Guzman 1 0.11
5. Андрада Федерико 0 0
6. Malcom Braida 0 0
7. Инсуа Эмануэль 0 0
Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 9 (2) 1
2. Лопес Хосе Мануэль 5 0.56
3. Angel Gonzalez II 2 0.22
4. Victor Malcorra 2 0.22
5. Tomas Belmonte 1 0.11
6. Matias Esquivel 0 0
7. Javier Rodriguez 0 0
8. Alexandro Bernabei 0 0
9. Braian Aguirre 0 0
10. Lucas Varaldo 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Инсуа Эмилиано 3 0
2. Инсуа Эмануэль 3 0
3. Ромеро Гастон 3 0
4. Leandro Maciel 3 0
5. Emanuel Iniguez 3 0
6. Joaquin Indacoechea 1 1
7. Колоччини Фабрисио 0 1
8. Jonathan Zacaria 1 0
9. Андрада Федерико 1 0
10. Девекки Хосе 1 0
11. Mario Lopez 1 0
12. Federico Gino 1 0
Ланус
# Игрок      
1. Nicolas Thaller 4 0
2. Angel Gonzalez II 3 0
3. Морель Хорхе 3 0
4. Julian Aude 3 0
5. Braian Aguirre 3 0
6. Alexandro Bernabei 2 0
7. Лопес Хосе Мануэль 1 0
8. Javier Rodriguez 1 0
9. Tomas Belmonte 1 0
10. Matias Esquivel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Ланус 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5) 10.53% (2) 0 31.58% (6)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви
Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус
Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато Парана 2:2 Ланус

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Альдосиви 1:2 Ланус Кубок Диего Марадоны Альдосиви 2:0 Ланус Суперлига Ланус 0:1 Альдосиви Суперлига Ланус 0:0 Альдосиви Примера
Ланус 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 3:1 Ланус Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
2. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
3. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 0:0 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
18. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
19. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
20. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
21. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
22. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
23. Велес Сарсфилд 0:0 9 1 5 3 6 - 6 8
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
10. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
14. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
15. Годой Крус 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Велес Сарсфилд 0:0 5 1 3 1 5 - 2 6
19. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
20. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Годой Крус 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
18. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд из команды Ланус забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Эмануэль Инигес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Хосе Лопес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 2:3 Ланус онлайн




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